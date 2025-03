GreenGo: agrivoltaico, ex cave e impianti di accumulo

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Per GreenGo tre impianti agrivoltaici da 10 milioni, uno fotovoltaico in Lombardia da 3,48 MW in una ex cava, via libera dal ministero per due progetti BESS (tra Puglia e Calabria) che portano la capacità autorizzata a 129,5 MW e infine l’arrivo del manager Alberto Piva. Questo il veloce sviluppo di GreenGo negli ultimi mesi (leggi).

Al Sud tre impianti GreenGo per l’agrivoltaico

Come annunciato durante la presentazione della società uno dei percorsi principali è l’investimento nell’agrivoltaico (ben il 48% del totale).

Una conferma anche dall’esito del primo bando del Pnrr che ha approvato tre progetti GreenGo, contributo ammissibile di 10,8 milioni con tariffa incentivante di 79,53 euro per MWh per i successivi vent’anni dall’entrata in esercizio.

Gli impianti sono ubicati in Sicilia e Calabria e già coperti da un finanziamento mediante project financing da parte di Intesa San Paolo.

Fabio Amico, business development director di GreenGo: «L’aver già dotato i progetti di risorse finanziare per la costruzione ci rende estremamente confidenti di riuscire a completare la costruzione e mettere in esercizio gli impianti entro la fine del 2025 in largo anticipo rispetto alla scadenza di giugno 2026 del Pnrr».

I progetti selezionati sono: Hyperion Srl. Soparita, provincia di Catania, potenza di 7,95 MWp; Solar Community Srl. Arango, provincia di Catanzaro, potenza di 6,71 MWp; Uberna Srl. Margherita, provincia di Crotone, potenza di 8,28 MWp.

La produzione attesa è di 43,6 GWh annui, equivalente al consumo di circa 17.000 famiglie italiane e al risparmio di 14.000 tonnellate di CO2 equivalente annue.

Dopo l’agrivoltaico da GreenGo pronti a realizzare un impianto in una ex cava della Lombardia

Con la società veicolo – la Sunflow Srl – GreenGo si è aggiudicata gli incentivi per realizzare a Pieve Albignola, siamo in provincia di Pavia in Lombardia, un impianto fotovoltaico da 3,48 MW.

Il progetto Livia “prenderà il sole” in una ex cava, ripristinata dal punto di vista ambientale, rappresentando così un esempio virtuoso di rigenerazione di ambienti degradati.

La tariffa incentivante ventennale aggiudicata è pari a 76,61€/MWh, con un ribasso pari al 2,62%. Sempre in Lombardia si è avviata la collaborazione con Astrea Energia per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico.

Non solo impianti di produzione. GreenGo in questi mesi ha avuto il via libera per due impianti di stoccaggio di energia (BESS – Battery Energy Storage System).

Si traduce in oltre 0,5 GWh di capacità di accumulo nel Sud Italia.

I due nuovi sistemi approvati sono a Montagna (Catanzaro da 30 MW con uno stoccaggio di 120 MWh) e Tagliata (a Foggia con 50 MW per un ciclo di accumulo da 200 MWh).

Si punta sulle acquisizioni, nella società entra il manager Alberto Piva

Si tratta di buoni risultati. E la società cresce anche sul lato risorse umane. Si registra l’ingresso di Alberto Piva. Il manager, ricoprirà il ruolo di Head of Business Development and and M&A, è esperto nelle operazioni di merger e acquisizioni.

Un altro passo avanti come sottolinea il Ceo Giuseppe Mastropieri: «Gli obiettivi dichiarati sono: crescita della pipeline a 2.5 GW entro il 2025 e sviluppo a 3.0 GW con presenza strategica nel Nord Italia dei nostri progetti entro il 2026».

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –