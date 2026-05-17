Greenergy Forum 2026: appuntamento a Ravenna con la rivoluzione elettrica







La mobilità elettrica italiana torna a incontrarsi dal vivo con il Greenergy Forum 2026, in programma sabato 23 maggio a Ravenna. L’evento organizzato da Greenergy punta a superare il modello del tradizionale convegno tecnico, proponendo una giornata che mescola divulgazione, test drive, networking e momenti conviviali. Un format pensato per chi vive già l’elettrico ogni giorno, ma anche per chi vuole capire meglio come sta cambiando il mondo dell’energia e dell’automotive. Tra i protagonisti anche Massimo Degli Esposti, fondatore di Vaielettrico, che modererà la sessione pomeridiana dedicata ai temi più caldi della transizione energetica.

Dal Gruppo De Stefani al Mercato Coperto

La giornata inizierà presso il Gruppo De Stefani di Ravenna, dove i partecipanti saranno accolti con una colazione di benvenuto e le prime attività di networking. In programma fin dal mattino anche diverse sessioni di test drive, che permetteranno di provare da vicino alcune delle novità della mobilità elettrica.

L’obiettivo degli organizzatori è creare un’esperienza concreta e partecipativa, lontana dalle formule troppo istituzionali. Non solo interventi sul palco quindi, ma anche occasioni per confrontarsi direttamente con altri utenti EV, aziende e operatori del settore.

L’obiettivo degli organizzatori è creare un’esperienza concreta e partecipativa, lontana dalle formule troppo istituzionali. Non solo interventi sul palco quindi, ma anche occasioni per confrontarsi direttamente con altri utenti EV, aziende e operatori del settore.

Successivamente il Forum si trasferirà nel centro storico della città, all’interno del Mercato Coperto di Ravenna, che ospiterà il cuore dell’evento con stand, esposizioni e attività dedicate al pubblico.

Energia, auto elettrica e comunità energetiche al centro del dibattito di sabato 23

Nel pomeriggio prenderà il via il programma principale con una serie di interventi dedicati ai temi della mobilità elettrica, delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche. A moderare la sessione sarà Massimo Degli Esposti, fondatore di Vaielettrico e tra le voci più seguite in Italia sul tema della transizione elettrica.

Accanto a lui interverranno figure autorevoli del panorama scientifico e accademico come Nicola Armaroli del CNR e Leonardo Setti dell’Università di Bologna, insieme a Matteo Valenza e altri ospiti provenienti dal mondo dell’energia e dell’automotive.

Il taglio scelto dagli organizzatori punta a mantenere contenuti concreti e accessibili: un aspetto non scontato in un settore che spesso alterna entusiasmo eccessivo e informazioni poco comprensibili per il grande pubblico. Il Forum proverà invece a mettere al centro le esperienze reali di chi utilizza ogni giorno auto elettriche, impianti fotovoltaici e sistemi di ricarica.

Non solo conferenze: spazio alla community EV italiana

Uno degli elementi distintivi del Greenergy Forum 2026 sarà proprio la dimensione “community”. Durante tutta la giornata saranno infatti previsti momenti informali di incontro, attività con partner del settore e un buffet in stile romagnolo che accompagnerà i partecipanti fino alla serata.

Per chi desidera un’esperienza più completa sono previsti anche pacchetti premium con accesso a tavole rotonde private, aperitivo e cena networking insieme agli ospiti e ai relatori.

In un momento in cui la mobilità elettrica italiana vive una fase di consolidamento, eventi di questo tipo rappresentano un’occasione importante non solo per conoscere tecnologie e prodotti, ma anche per costruire una rete di utenti e professionisti sempre più consapevole.

Per informazioni, programma completo e prenotazioni è disponibile il sito ufficiale di Greenergy.