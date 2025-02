Green Jobs, Key è la fiera delle opportunità

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Green Jobs, i nuovi lavori legati alla transizione energetica, saranno fra i protagonisti della prossima edizione di Key The Energy Transiction Expo (Rimini, 5-7 marzo). Vaielettrico ha presentato l’evento nel recente webinar dal titolo “Nuovi talenti e imprese green si danno appuntamento a Key” ora visibile sul nostro canale YouTube. Ospiti Christian Previati, responsabile marketing e commerciale di Key the Energy Transiction Expo, Marco Gisotti, coordinatore E23-Green jobs & skills a Ecomondo e Key, Mariagiovanna Govoni. project manager presso ART-ER.

Entro il 2030 serviranno 3,9 milioni di lavoratori green

Secondo Unioncamere, nei prossimi 5 anni saranno necessari 3,9 milioni di nuovi lavoratori green, con il 65% delle competenze richieste a livello intermedio, e il 41% a livello elevato. Rispetto alle altre professioni, i Green Jobs si caratterizzano per una maggiore richiesta di competenze digitali, capacità informatiche e matematiche e capacità di applicare tecnologie 4.0. Anche le difficoltà di reperimento sono più elevate, arrivando al 52,6% dei contratti per Green Jobs, mentre si attesta al 41,1% per le altre professioni. Nel settore delle costruzioni, per esempio, le entrate programmate nel 2023 erano state 459.730, e di queste il 77,8% richiedevano un’esperienza specifica green (energia e sostenibilità ambientale). Il tasso di difficoltà di reperimento ha toccato il 59%.

Partendo da qui, Italian Exibition Group (IEG) che gestisce il quartiere fieristico di Rimini e KEY The Enery Transiction Expo hanno scelto di mettere in luce la problematica con l’iniziativa Green Jobs & Skills, il cui coordinatore è Marco Gisotti, giornalista e divulgatore, direttore scientifico dell’agenzia Green Factor.

Green Jobs & Skills si inserisce nel più ampio progetto dedicato all’innovazione, che comprende il coinvolgimento di giovani imprese con Start-Up & Scale-Up e il premio Lorenzo Cagnoni. Vuole essere il luogo di incontro tra domanda e offerta di competenze e lavoro ma anche una preziosa occasione di orientamento. Il progetto si propone come facilitatore tra domanda e offerta di lavoro, rivolgendosi a:

neolaureati e maturandi di istituti tecnici

giovani professionisti

lavoratori che vogliono orientarsi verso la sostenibilità

imprese impegnate nella transizione ecologica

Viene offerto uno spazio digitale per i Green Job dating e una giornata dedicata alle competenze, all’orientamento e alla formazione, per far nascere sinergie tra giovani e aziende.

Un Tour fra gli stand di Key in cerca di lavoro

In questo ambito si inserisce anche il Green Jobs & Skills Tour in collaborazione con ART-ER . E’ un’iniziativa che dà la possibilità alle imprese espositrici e ai giovani talenti altamente qualificati sullo sviluppo sostenibile, di incontrarsi attraverso una visita gratuita direttamente presso lo stand di ciascuna impresa (cilcca qui per iscrivere la tua azienda al Tour)

Il Tour si svolgerà mercoledì 6 marzo 2025 in due turni: ​

> dalle 10:30 alle 12:30

> dalle 14:30 alle 16:30

I posti sono limitati. La partecipazione è gratuita ed è necessario compilare il form di iscrizione entro il 09.02.2025. I tour di entrambi i turni verranno confermati al raggiungimento del numero minimo delle aziende aderenti e dei partecipanti. Per info scrivere a talenti@art-er.it

Aziende e aspiranti lavoratori: come prepararsi a Key

Le aziende alla ricerca di personale possono:

Pubblica in autonomia il loro annuncio sulla bacheca “Offerte di lavoro – Green Jobs & Skills” all’interno dell’ app di manifestazione menzionando sempre il nome dell’ azienda e inserendo un indirizzo e-mail per le candidature. E allegare foto e aggiungere il link alla posizione aperta, se già pubblicata online.

Segnalare l’interesse rendendo visibile il logo “ Green Jobs & Skills ” sul profilo nel catalogo digitale e sulla pianta di manifestazione, facilitando il contatto con potenziali candidati.

“ ” sul profilo nel catalogo digitale e sulla pianta di manifestazione, facilitando il contatto con potenziali candidati. Candidarisi ora per incontrare talenti altamente qualificati nel campo della transizione energetica direttamente presso il proprio stand a KEY 2025. I posti sono limitati e le candidature saranno accettate fino al 09/02/2025.

Per chi è alla ricerca di un posto di lavoro è disponibile la funzionalità “Offerte di lavoro – Green Jobs & Skills” all’interno dell’ app di manifestazione . Qui è possibile:

pubblicare una candidatura spontanea

consultare la bacheca e inviare la candidatura direttamente all’azienda

se l’offerta è stata pubblicata da un’azienda espositrice, incontrala direttamente al suo stand. Se l’offerta è stata pubblicata da un’azienda in visita, è possibile incontrarla nell’area “Green Jobs & Skills” all’interno dell’Innovation District.

