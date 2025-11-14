Green deal, suicidio Ue: golpe Ppe e destre per renderlo meno “verde”

L’Europa fa un’altra marcia indietro sulle politiche del Green deal. Lo ha fatto con un voto che ha visto il Partito Popolare votare assieme alle destre. Di fatto, l’Europarlamento ha approvato una revisione delle direttive che imponevano a tutte le imprese di render conto della sostenibilità “ambientale”. Nonché il rispetto delle regole sui diritti dei lavoratori lungo la filiera die fornitori. L’obbligo ora ricadrà solo sulle aziende con oltre 5mila dipendenti e sopra 1,5 miliardi di fatturato.

Da un lato c’è l’evidente dato politico. Il voto non rispecchia la maggioranza che ha portato al secondo mandato di Ursula von der Leyen. Socialdemocratici, sinistra e verdi sono andati in minoranza e rimasti da soli a difendere i principi del green deal. I Popolari hanno votato con l’estrema destra, Afd tedesca e Patrioti vari compresi.

L’Italia contro la revisione della tassazione energetica

Dall’altra parte, abbiamo un voto che riduce gli obblighi per le imprese. E che, secondo molte forze progressiste, rischia di indebolire l’intero impianto delle politiche ambientali europee. Del resto, tutte le forze del governo Meloni si sono schierate con questo fronte. Proprio nel giorno in cui i ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si è detto contro revisione della tassazione energetica. Dimostrandosi una volta di più tiepido nei confronti della transizione.

Secondo le forze di centrodestra, si è tratato di una “vittoria sulla burocrazia di Bruxelles”. Poco importa se qualche fornitore non rispetta i diritti civili dove si producono prodotti importati o saranno prodotti senza rispettare le norme Ue. Come hanno commentato Socialisti e Verdi, che parlano di “rottura del cordone sanitario”. E di un fronte che indebolisce le tutele su ambiente e diritti umani.

Il cuore della riforma riguarda i requisiti della Direttiva CSRD e della Direttiva CSDDD. Le nuove soglie – 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato per la due diligence, 1.750 dipendenti e 450 milioni per i rendiconti – tagliano fuori migliaia di imprese europee oggi soggette a obblighi di monitoraggio sull’impatto climatico e sociale. Un alleggerimento che suona come un passo indietro proprio mentre l’Europa cerca di rispondere alla competizione globale sulla sostenibilità industriale.

Una fase decisiva per il futuro del Green Deal

Con i negoziati pronti a partire il 18 novembre, il rischio concreto è che il Green Deal venga progressivamente rimodellato in una versione più blanda, meno capace di guidare la trasformazione economica del continente. De resto, il voto al Parlamento europeo arriva dopo il compromesso al ribasso raggiunto sulle regole per l’industria dell’auto. Se non altro, il Parlamento – nella stessa seduta – ha confermato la proposta della Commissione che ha alzato al 90% i target di riduzione delle emissioni al 2040. Ma una bocciatura da parte del Ppe su una scelta di Bruxelles di pochi giorni fa sarebbe stato troppo.