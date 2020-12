Green Arrow Capital, 140 milioni da investire sulla sostenibilità

Green Arrow Capital (qui il sito), il maggiore operatore italiano indipendente negli investimenti alternativi guidato da Eugenio de Blasio, ha concluso con successo la prima fase di raccolta (“first closing”) del fondo “Green Arrow Infrastrutture del Futuro”. Ha raccolto 140 milioni di euro, circa il doppio del target.

Ad Eugenio de Blasio, E-Gap va ormai stretta. Da finanziere qual è, seppur appassionato e sostenitore attivo della mobilità elettrica, vuole allargare gli orizzonti dei suoi investimenti a tutto ciò che è energia rinnovabile e sostenibile. Questo è Green Arrow Capital: uno dei primi asset manager italiani focalizzati sulla sfida ambientale.

Il Fondo Green Arrow Infrastrutture del Futuro (GAIF) è il decimo di una famiglia di fondi che finora ha raccolto 1,7 miliardi. Investirà principalmente in Italia, con una quota superiore al 55%, e nel Sud dell’Europa. In particolare in Iberia (Spagna e Portogallo) e Francia. I primi deal sono già in pipeline per il 2021. Riguarderanno i settori più strategici per il nostro Paese, anticipando gli obiettivi del Green Deal Europeo verso la neutralità climatica del 2050.

Nel mirino anche auto elettrica e ricarica

Saranno soprattutto infrastrutture energetiche Green, storage energetico, biometano, antenne 5G, fibra ottica, sistemi e servizi di ricarica e parcheggi per sviluppare la mobilità elettrica.

Green Arrow Infrastrutture del Futuro ha un target complessivo di 500 milioni, con hard cap a 750 milioni, risultato che iGAC stima di raggiungere nell’arco di 24-36 mesi.

Aiutiamo il Paese, dice de Blasio

«Siamo estremamente soddisfatti di questa prima fase di raccolta, un importante risultato raggiunto in un contesto di mercato senza dubbio complesso e sfidante» ha commentato Eugenio de Blasio. «In un 2020 complesso che ha spinto molti investitori a supportare le loro categorie con contributi straordinari, questo primo closing premia la nostra reputazione. Il prossimo obiettivo di Gruppo, è quello di superare i 2 miliardi di raccolta storica già nel 2021».

Ad oggi hanno investito nei fondi del gruppo Green Arrow Capital circa 200 investitori. Per il il 90% sono istituzionali (banche, fondi sovrani, fondi pensione, fondazioni bancarie e assicurazioni) e per il 20% di provenienza internazionale.

Green Arrow Capital opera in tre diverse strategie di investimento – Private Equity, Private Debt e Clean Energy & Infrastructure – e ha in programma di espandere la sua attività prorpio in quest’ultimo settore. E’ stata fondata nel 2013 da Eugenio de Blasio, azionista di riferimento del gruppo insieme ai co-fondatori Daniele Camponeschi ed Alessandro Di Michele. Oltre ai Fondatori, fanno parte di Green Arrow Capital, i partner Luisa Todini, Stefano Russo, Francesco Maria Giovannini.

