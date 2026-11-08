Grazie Free to X, senza di te ricaricare sulla Riviera Romagnola poteva essere un problema serio. Di rientro dal week-end, Pietro ci invia il suo sfogo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Grazie Free to X, almeno su di te si può contare

“Vi scrivo di rientro da un week-end in famiglia sulla Riviera Romagnola, per la precisione a Riccione, bella anche in autunno. Meno godibile per la ricarica, perché avevo programmato di rifornire come altre volte nella Plenitude piazzata proprio davanti alla stazione. Ma arrivo lì e la trovo spenta, con grande disappunto, mentre l’altra Plenitude che c’è dall’altra parte era occupata in entrambi gli stalli. A quel punto, per non mettermi alla ricerca di altre colonnine, ho deciso di partire e di ricaricare nella prima Free to X in autostrada. Cosa che ho fatto arrivando alla stazione di servizio Rubicone Est rifornendo senza alcun problema. E ripartendo dopo 25 minuti con la batteria della mia Zoe nuovamente al 75%. Anche il prezzo pagato mi sembra accettabile: 14,93 euro IVA compresa con la mia app di Enel X, pari a 0,68 euro per kWh. Immagino che ci siano altre app con le quali puoi spendere meno, ma io di solito ricarico a casa e viaggiando così poco spesso…”. Pietro B.

Ricaricare da casello a casello non è più un problema

Risposta. In effetti la rete di Free to X ha cambiato la vita a chi viaggia spesso in autostrada. Ricariche sempre disponibili, con potenze tali da soddisfare le esigenze di qualsiasi auto in circolazione. E tariffe che variano a seconda delle varie app, ma che restano comunque entro livelli accettabili. In tutti questi anni raramente abbiamo ricevuto lamentele sul funzionamento di queste stazioni. Se non perché qualche maleducato aveva occupato impropriamente gli stalli di ricarica parcheggiando la sua auto termica. Ma di questo non si può certamente fare una colpa a Free to X che, lo ricordiamo, è una società di Autostrade per l’Italia (ASPI). Ora poi altri operatori stanno intstallando le loro ricariche lungo la rete e la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare.

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