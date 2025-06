A Carpi l’amministrazione comunale incassa 550mila euro grazie alla compensazione dovuta dalla Sonnedix Leonardo Srl per la costruzione di un impianto agrivoltaico. Siamo nella frazione di Fossoli. Altro che speculazione: c’è anche un ritorno sul territorio per gli investimenti sulle rinnovabili.

Grazie alla “compensazione” pagata da Sonnedix Leonardo

Come abbiamo registrato in un seminario sulle Cer in Emilia Romagna (leggi) la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oltre i benefici ambientali offre compensazioni positive per le comunità che ospitano gli impianti. Anche agrivoltaici. Illustriamo il caso di Carpi per smentire i tanti che parlano di speculazione energetica dove l’investimento della società Sonnedix Leonardo Srl porterà nelle casse del comune 550mila euro.

Saranno destinati all’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Coccinella e della scuola primaria Gasparotto di Fossoli. La frazione della città emiliana. Le risorse sono dovute come compensazione ambientale e territoriale per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico Cascinetto, nella stessa frazione.

Risorse calcolate in base ai proventi della vendita di energia

Il contributo è stato calcolato applicando il criterio della massimizzazione dell’indennizzo, pari al 3% dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, incentivi compresi.

La destinazione delle risorse è in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 settembre 2010, che indica come prioritarie le misure di miglioramento ambientale nei centri abitati prossimi all’impianto, interventi di efficienza energetica, installazione di fonti rinnovabili e azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Le opere saranno realizzate direttamente dal Comune di Carpi, che ha concordato con la società Sonnedix il versamento del contributo in un’unica soluzione, per garantire una gestione più efficiente delle fasi di progettazione, appalto e realizzazione degli interventi.

Oltre l’indennizzo, mitigazione ambientale con nuovi alberi

Il caso di Carpi è un esempio concreto dei risvolti sociali della realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici negati dagli oppositori che tra i ritornelli più usati parlano anche della distruzione ambientale. Ma come si vede anche in questo caso, si tratta di un impianto agrivoltaico con potenza nominale di 18,97 MWp, è prevista una mitigazione ambientale come abbiamo letto nei documenti pubblicati dalla Regione Emilia Romagna. Si prevede, infatti, la «messa a dimora di specie arboree autoctone a folta chioma lungo i confini di tutto il perimetro».

L’area agricola dove sorgerà l’impianto ha un’estensione di circa 30,44 ettari, di cui 20,17 ettari di area recintata e 8,45 ettari di superficie totale di ingombro dell’impianto agrivoltaico. Insomma, oltre la mitigazione ambientale proseguirà l’attività agricola.