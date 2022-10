GranTurismo Folgore: svelata la Maserati EV

GranTurismo Folgore: dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, la Maserati ha presentato ufficialmente il suo primo modello elettrico. Ecco i dati.

GranTurismo Folgore, 320 di velocità max, range 450 km

Il sistema Folgore (nome che accomunerà tutti i modelli elettrici della marca) si basa sulla tecnologia a 800 volt. Con ricariche quindi rapidissime. Nelle stazioni super-fast la batteria da 92,5 kWh accetta potenze fino a 300 kW, con la possibilità di riportare la carica dal 20 all’80% in 18 minuti. La Maserati assicura che la GranTurismo Folgore “offre prestazioni eccezionali, rese possibili dai tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW. La batteria ha una capacità di scarica di 560 kW, per trasmettere continuamente circa 760 CV alle ruote. L’impostazione e il layout della batteria consentono di contenere l’altezza del veicolo a 1353 mm, senza comprometterne il carattere sportivo. La forma del pacco batterie, noto come T-bone... evita di posizionare i moduli batteria sotto i sedili. Spostandoli principalmente attorno al tunnel centrale e quindi abbassando notevolmente il punto H della vettura“.

Prestazioni e prezzo sono da vera top car

Le prestazioni sono da supercar, con una velocità massima di 320 km/h e, soprattutto, un’accelerazione spaventosa, da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, una fucilata. Vista la carta d’identità, difficile immaginare prezzi popolari: la gamma va da un minimo di 175 a un massimo di 220 mila euro. Il lancio della GranTurismo Folgore è solo la prima tappa nella conversione all’elettrico del marchio modenese. Entro tre anni ogni modello avrà una versione EV ed entro il 2030 tutta la gamma sarà solo elettrica. Progettata a Modena e prodotta presso il polo produttivo torinese di Mirafiori, la Granturismo Folgore sarà in consegna da inizio 2023. Anche il nuovo SUV Grecale, già disponibile in versione ibrida plug-in, arriverà con propulsione solo-elettrica il prossimo anno. Qui le info su tutte le versioni della GranTurismo.