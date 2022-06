Grandi ritorni: De Lorean e Mini Moke

Grandi ritorni in EV: la DeLorean ha svelato la sua nuova, attesissima coupé elettrica, mentre dall’Inghilterra arriva la versione EV della mitica Mini Moke.

Grandi ritorni: la De Lorean disegnata e costruita in Italia

La marca di “Ritorno al futuro” ha messo on line le immagini della Alpha5, anteprima della presentazione ufficiale che avverrà ad agosto a Pebble Beach. L’idea è di fare concorrenza alla versione più performante della Porsche Taycan, con prestazioni di tutto rispetto. Tipo: accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3,4″, velocità massima di 240 km/h e autonomia di oltre 480 km nel ciclo EPA, più severo del WLTP. “L’auto è stata progetta e costruita in Italia, da Italdesign“, ha svelato l’ad De Vries, “con alcuni partner nel Regno Unito per il powertrain”. Inizialmente la Alpha5 sarà venduta in una tiratura limitata di 88 esemplari. Un numero scelto non a caso, ma facendo riferimento alla velocità necessaria per viaggiare nel tempo in “Ritorno al futuro“, film uscito nel 1985, ma tuttora popolarissimo.