Grande successo per Key Rimini: presenze +10%







Grande successo per Key – The Energy Transition Expo, l’evento di IEG (Italian Exhibition Group) concluso venerdì 6 a Rimini.

Grande successo per Key: oltre mille espositori da 59 Paesi

Le presenze totali sono cresciute del 10%, con quelle estere in aumento del 9% e una forte presenza di investitori. Confermando Key Rimini come evento di riferimento fondamentale per le attività economiche che ruotano attorno a un pianeta più sostenibile. Con 125mila metri quadrati lordi di superficie espositiva e 24 padiglioni, oltre 1.000 brand espositori, di cui 320 internazionali (con molti marchi cinesi). E con prodotti, soluzioni e tecnologie più innovative nei sette settori della transizione energetica. Presenti 530 hosted buyer e delegazioni da 59 Paesi, coinvolti grazie al supporto dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). 412 i giornalisti accreditati da tutto il mondo. La manifestazione, inaugurata il 4 marzo dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha valorizzato competenze industriali e tecnologiche europee e no. Con 160 convegni.

Rendere concreta la transizione, anche con l’utilizzo della AI

Al centro della tre giorni temi come l’importanza dell’efficienza energetica per la decarbonizzazione, lo storage e l’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI) per ottimizzare le reti elettriche. Prevedendo la produzione di energia da fonti rinnovabili e gestendo flussi energetici in tempo reale. Favorendo il dialogo fra ingegneri, sviluppatori di tecnologie, investitori e istituzioni con l’obiettivo di rendere bancabili i progetti e accelerarne la realizzazione. Riducendone il rischio. Tra le richieste emerse da associazioni e industrie, anche la necessità di aumentare la flessibilità della rete e adottare regole certe che favoriscano investimenti e competitività. Trasformando la transizione energetica da orizzonte a realtà. Grande attenzione ai nuovi modelli finanziari e di investimento e ai capitali per la realizzazione dei progetti rinnovabili. E agli strumenti innovativi per controllare i costi dell’energia, come nuove forme di finanziamento, green bond e obbligazioni. Per progetti sostenibili e modelli partecipativi che coinvolgono cittadini, imprese e comunità.

