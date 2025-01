Grande Panda, Skoda, BYD…I flash

Grande Panda, elettrica e ibrida, a marzo. Skoda completa la gamma Elroq. Altro Suv compatto, la BYD Atto2. Mille bus elettrici nel 2024/ SETTIMANA in 4 FLASH.

Debutto a marzo per la Grande Panda elettrica e ibrida

Il capo per l’Europa del gruppo Stellantis, Jean Philippe Imparato, conferma che il lancio della nuova Grande Panda (3,99 metri di lunghezza) avverrà a marzo. Non a caso negli spot televisivi la Fiat pubblicizza il modello attuale (che continuerà ad essere prodotto) con il nome di Pandina. Si parla anche per l’elettrica di un prezzo molto competitivo, poco sopra i 25 mila euro, ma su questo il top manager francese non si è snilanciato. Stellantis al momento sembra puntare molto più sulle ibride che sulle elettriche, viste anche le richieste dei clienti per la Jeep Avenger e la Citroen C3, disponibili in entrambi le versioni. “Serve uno sviluppo del sistema di caricamento, sappiamo che persone vogliono una colonna vicina. E poi non vogliono metterci due ore per caricare la loro macchina elettrica ma non più di 20 minuti“, ha detto Imparato in margine al Salone dell’Auto di Bruxelles.

Tre versioni per la Skoda Elroq: presentata la 60 con 428 km di autonomia

Altro lancio previsto per marzo è quello della Elroq, il nuovo Suv elettrico della Skoda, già in pre-vendita da inizio ottobre. Dopo le versione 50 e 85, il marchio del gruppo Volkswagen ha presentato la 60, una versione intermedia con batteria da 63 kWh (59 kWh netti) e un’autonomia omologata di 428 km. Il prezzo parte da 38.500 euro. Questa variante della Elroq è spinta da un motore elettrico da 150 kWh e scatta da 0 a 100 km/h in 8 secondi. La velocità massima è mimitata elettronicamente a 160 km/h. Quanto alla potenza di ricarica, in corrente continua si arriva a punte di 165 kW, mentre in alternata ci si ferma a 11 kW.

Altro Suv in arrivo dalla Cina: è la BYD Atto 2, con range di 312 km

Al Salone di Bruxelles il marchio cinese, BYD ha presentato il nuovo Suv elettrico compatto Atto 2, con 4,31 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza, 1,67 di altezza. L’auto presenta una Batteria Blade, con la tecnologia Cell-to-Body (CTB), processo che integra completamente la batteria nel telaio del veicolo. Con il coperchio superiore del pacco che funge da pavimento per l’abitacolo. Atto 2 sarà disponibile con una scelta di due dimensioni di aatteria. Al lancio, l’edizione con autonomia standard avrà una capacità nominale di 45,1 kWh, offrendo un’autonomia WLTP (combinata) di 312 km. Il motore anteriore produce 130 kW. Il marchio cinese enfatizza il fatto che “la Batteria Blade supera i requisiti del rigoroso “Test di Penetrazione del Chiodo”, un metodo per valutare la fuga termica della batteria. E simulare le conseguenze di un grave incidente stradale”.

Oltre mille bus elettrici venduto in Italia nel 2024