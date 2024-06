Grande Panda, nuove immagini

Grande Panda: la Fiat ha messo in rete altre immagini della nuova citycar, dopo le anticipazioni di febbraio. Uscirà a fine anno in versione elettrica e ibrida.

Grande Panda: è lunga 399 cm, 24 cm in più del modello attuale

Disegnata in Italia presso il Centro Stile di Torino, a dispetto del nome la Grande Panda mantiene una certa compattezza, con una lunghezza di 399 cm. La media delle concorrenti, fa notare la Fiat, è di 406 cm, ma siamo comunque a una lunghezza ben superiore alla Panda attuale, che è di 365 cm. L’estetica richiama chiaramente le linee della prima Panda, quella firmata da Giorgetto Giugiaro, ma strizzando l’occhio alla moda dei Suv. Nel comunicato ufficiale, la Fiat spiega che “il progetto è stato concepito per consentire al brand di proiettarsi nel futuro attraverso un uso innovativo e intelligente dello spazio. Con una personalità cool ed elementi che sorprendono“. Come già anticipato a febbraio, la Grande Panda sarà il primo di una famiglia di quattro modelli tutti con questo nome, lanciato uno ogni anno fino al 2027.

Finalmente si popola il mercato della piccole elettriche

La buona notizia è che finalmente si rafforza l’offerta di elettriche piccole e dal prezzo accessibile. Con Renault 5, Citroen e-C3, Fiat 600e e anche l’annunciata Hyundai Inster in arrivo a fine anno. Non si conoscono ancora tagli di batterie, motorizzazioni e prezzi della Grande Panda, ma certamente i listini saranno competitivi, dato che si tratta di un modello più spartano della 500e. “La nuova vettura di Fiat incarna i valori della Panda originale”, conferma il capo della marca, Olivier Francois. “Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, Fiat avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo. Trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale. La Grande Panda è ideale per le famiglie e per la mobilità urbana in ogni Paese… è una vera Fiat!”

Elettriche cinesi in arrivo, il nuovo Suv Xpeng G6: guarda la VIDEO-PROVA di Paolo Mariano

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico