Grande Panda EV da 23.950 euro: la Fiat ha svelato dettagli tecnici e prezzi del nuovo modello, disponibile in versione elettrica e ibrida (a partire da 18.900).

Grande Panda EV con 320 km di autonomia e ricarica fino a 100 kW

La Grande Panda è un modello completamente nuovo e di dimensioni maggiori della Pandina tradizionale, che resterà in commercio. È lunga quasi 4 metri (3,99, per la precisione), alta 1,57 e larga 1,76 (senza specchietti): la Fiat assicura che offre il massimo comfort per 5 persone. La versione elettrica ha una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), con un’autonomia di 320 km. Velocità massima di 132 km/h e accelerazione da 0 a 50 km/h in 4,2″ (da 0 a 100 km/h in 11″). La ricarica in DC può arrivare fino a 100 kW e richiede circa 27 minuti. Per quel che riguarda le ricariche lente, in AC, la Grande Panda presenta un’innovazione. Si tratta un cavo integrato e retrattile nella parte anteriore, capace di ricaricare fino a 7 kW, con cui completare una carica dal 20% all’80% in 4 ore e 20 minuti. In alternativa, su richiesta, è disponibile una porta di ricarica posteriore da 11 kW, (dal 20% all’80% di 2 ore e 50).

La più venduta sarà la versione ibrida, a 5 mila euro in meno

Si sa già che, esattamente come per la “sorella” Citroen e-C3, la più venduta sarà la versione ibrida, che costa 5 mila euro in meno (18.900). E rassicura i tanti italiani che ancora non si fidano dell’elettrico puro. Con motore turbo da 1,2 litri, 3 cilindri, da 100 CV, batteria Li-ion da 48 volt. Trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce (eDCT), che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione. “L’elettrificazione deve essere più semplice e accessibile, per questo dobbiamo pensare prodotti che siano apprezzati dai clienti. La Grande Panda va in questo senso. Fiat è un brand con tanti anni di storia, siamo qui da 125 anni e siamo qui per restare“. ha detto il n.1 di Fiat, Olivier Francois “Basta guardarla, è chiaro che il suo design affonda le radici nella nostra storia. Penso che questo sia il modo giusto per rassicurare i nostri clienti“.

