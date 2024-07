Grande Panda: 320 km a €25 mila

Grande Panda: 320 km di autonomia a 25 mila euro. La Fiat conferma l’arrivo di una citycar elettrica finalmente accessibile, molto meno costosa della 500e.

Grande Panda: 8 mila euro in meno della 500e a parità di autonomia

La prima cosa che colpisce è proprio la differenza di prezzo rispetto alla 500e, che nella versione con 42 kWh e 322 km di autonomia costa 33.150 euro. Qui la batteria è da da 44 kWh, a supporto di un motore elettrico piuttosto tranquillo, 83 kW (113 Cv), e il prezzo sarà di circa 25 mila euro, forse qualcosa in meno. Allineato quindi con la Citroen e-C3, con cui condivide la base tecnica. Ma rispetto alla 500e, la Grande Panda elettrica sarà anche molto più spaziosa e con un assetto da Suv: 3,99 metri di lunghezza, 1,57 di altezza e 1,76 di larghezza. Il Cinquino è lungo 26 cm in meno, 3,63 metri, e più basso di 4 cm. Pr quel che riguarda la ricarica, la Grande Panda sarà la prima auto a offrire un cavo integrato, che funziona in corrente alternata fino a una potenza non troppo esaltante, 7 kW. Il cavo si trova sotto il cofano e consente di risparmiare spazio nel bagagliaio, dove di solito si è costretti ad armeggiare per ripiegarlo sotto le valige.

Ma la Fiat punta soprattutto sulla versione ibrida

Non è stato comunicato invece il dato sulla ricarica in corrente continua, ma non dovremmo essere distanti dai 100 kW di punta massima della Citroen e-C3. Più che sull’elettrico, il management Fiat punta comunque sulla versione ibrida, che arriverà sul mercato a inizio 2024. Qui si parla di un motore 1.0 tre cilindri da 100 Cv, con prezzi sotto i 20 mila euro. “I nostri clienti vogliono city car iconiche e accessibili, compatte frugali e inclusive”, spiega Olivier Francois, n.1 di Fiat. “Annunciamo il ritorno di FIAT nel mercato mainstream globale sulla base di 3 pilastri: design e sviluppo italiani, piattaforme globali e rilevanza locale. E la Grande Panda è la prima vettura della nostra nuova famiglia globale“. Ma resta la tensione con il governo per il fatto che la Grande Panda sarà prodotta in Serbia, mentre rimane aperta la partita sul futuro degli investimenti Stellantis in Italia.