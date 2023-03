Gran macchina la 500e, ma in autostrada con l’aria condizionata accesa i consumi sono eccessivi, più di una grande auto a benzina. È lo sfogo di Matteo. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

“Ho 21 anni e da circa 2 anni e mezzo sono un assiduo lettore dei vostri articoli. Li leggo con piacere, perché diffondono informazioni vere e alla portata di tutti, con testimonianze di reali utilizzatori di vetture bev. E che non tentano di fare una cieca propaganda, bensì tentano di far conoscere il più chiaramente possibile questo nuovo tipo di mobilità“.

Gran macchina la 500e cabrio, ma se solo fai il Roma-Napoli…

Posseggo da 1 anno e mezzo una 500e cabrio con batteria da 42 kWh lordi, e venivo da una Opel Adam a Gpl. Mi sono fin da subito innamorato della guida elettrica in città, per la scorrevolezza e la prontezza a qualsiasi andatura: fa davvero divertire anche nel tragitto casa-università. La cosa che però mi ha sempre fatto storcere il naso è il crollo dell’autonomia con l’ A/C inserita. In autostrada a 100/110 e con A/C è difficile fare più di 170 km. Questo weekend ho fatto Roma-Napoli e ritorno in 3 giorni partendo con il 100% da Roma, arrivando a Napoli con il 10% senza mai ricaricare andando a 80 km/h senza A/C. A Napoli ho ricaricato alle colonnine da 300kW, portando la macchina all’80%. Girando per la città la batteria è ridiscesa al 39% e quindi l’ho riportata all’84%. Viaggio di ritorno ai 110 e A/C, sosta per ricaricare alle Free to X di Casilina est per riportare nuovamente la macchina dal 20% all’80% e infine arrivo a Roma con circa il 18%“.

In città è ok, ma se vai un po’ più forte con l’aria condizionata…

“Km totali percorsi 573, costo totale ricarica €81.27. In questa cifra è escluso il costo della ricarica a casa a Roma al 100%. Mi viene difficile pensare a mezzi più costosi in autostrada, visto che in famiglia con una Volvo Xc40 full optional D3 AWD, con 93 euro di pieno facciamo 770 km e con una Mercedes CLA 35 AMG con poco meno di 90 euro di pieno abbiamo percorso 700km. Finché la carichiamo a casa a un prezzo di €0.20 al KWh (tariffa bloccata che scade ad aprile 2023) è il mezzo più economico in città, dove non fai mai meno di 280 km. Ma quando inizi a viaggiare diventa più costosa di macchine sportive con tre volte la potenza. C’è dispiacere a doverla dare via alla scadenza dei 3 anni per tornare a un diesel o a un ibrido, ma con questi costi, conviene prendere una Amg per viaggiare. Questa è la mia testimonianza, spero che possa essere di aiuto a chi oggi si appresta a cambiare auto“. Matteo Corvo

Risposta. Chi fa molti km, come ci sembra il tuo caso, deve assolutamente servirsi di abbonamenti flat, ovvero di pacchetti di ricariche da consumare nel mese. A prezzi molto minori di quelli che hai pagato in autostrada (fino a 0,31), tanto più servendoti di colonnine ad alta potenza come le Free to X. In questo modo il prezzo al kWh si dimezza almeno e il confronto con le auto che citavi torna ad essere favorevole alle elettriche, come la tua 500e. Resta il fatto che i consumi di una Ev in autostrada (con l’aria condizionata accesa) sono alti, chi più chi meno. E la piccola Fiat, non a caso, è un’auto che si compra soprattutto per un uso in città, spesso come seconda auto di famiglia.

