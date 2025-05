Gran Bretagna, pannelli solari obbligatori su tutte le nuove case entro il 2027

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nuovo provvedimento del governo laburista in Gran Bretagna in favore della transizione energetica. Entro due anni, le nuove abitazioni dovranno dotarsi di pannelli solari durante la fase di costruzione. E’ la risposta del premier Keir Starmer alle critiche di Tony Blair alla politica di zero emissioni nette al 2030

In Inghilterra è diventato subito argomento di discussione. A livello politico, ma anche economico. Secondo il progetto del governo laburista – anticipato da quotidiano The Times – entro il 2027 i costruttori edili saranno obbligati per legge a installare pannelli solari sui tetti delle nuove proprietà. Il costo aggiuntivo, in media, potrebbe andare dalle 3mila alle 4mila sterline in più. Ma i vantaggi complessivi dovrebbero aggirarsi sulle mille sterline all’anno: alla lunga, il guadagno supererà abbondantemente la spesa iniziale.

Fin qui il conto economico. Poi c’è un doppio aspetto politico. Il provvedimento è un ulteriore passo in avanti verso la transizione energetica da parte della sinistra laburista. Il governo Starmer ha fissato un obiettivo ambizioso: costruire 1,5 milioni di nuove case entro la fine della legislatura.

Il governo laburista vuole costruire 1,5 milioni di nuove abitazioni. Tutte dotate di pannelli solari

Inoltre, si è impegnato a decarbonizzare la produzione di elettricità entro il 2030. E a ridurre le bollette energetiche domestiche di 300 sterline all’anno. Il governo, inoltre, vuole rilanciare prestiti e incentivi statali per l’installazione di pannelli solari sulle case esistenti. A chiudere il cerchio arriva ora l’obbligo di dotare gli edifici di nuova costruzione di impianti fotovoltaici.

Il provvedimento è anche una risposta al report pubblicato sul sito della Fondazione che fa capo all’ex premier Tony Blair. In un intervento che ha sollevato più di una polemica, Blair ha criticato le politiche “irrazionali” per l’azzeramento delle emissioni nette, definendole come “destinate al fallimento“.

Blair, inoltre, ha sostenuto che i cittadini sono chiamati a fare “sacrifici finanziari e cambiamenti nello stile di vita” che avrebbero un effetto “minimo” sulle emissioni globali. Di fronte alla reazione di Downing Street, la Fondazione che fa capo a Blair ha poi corretto il tiro, definendo la politica per raggiungere “zero emissioni nette” come la strada giusta da percorrere.

Greenpeace a favore del provvedimento sui pannelli solari obbligatori: “Non sprechiamo più l’energia che cade sui tetti”

Blair ha incassato il sostegno di Unite, il secondo sindacato britannico con 1,2 milioni di iscritti sui 5,5 milioni di lavoratori sindacalizzati. Ma Starmer ha dalla sua gli attivisti per l’ambiente. Lily-Rose Ellis, attivista per il clima di Greenpeace UK, ha dichiarato: “Per troppo tempo abbiamo sprecato l’energia gratuita che cade sui tetti delle case ogni giorno. Ora, chi vive in case di nuova costruzione risparmierà centinaia di sterline all’anno sulle bollette energetiche“.

Un portavoce del governo ha confermato l’impegno a installare pannelli solari sul maggior numero possibile di nuove case. Definendoli “una tecnologia fondamentale per ridurre le bollette delle famiglie, aumentare la sicurezza energetica nazionale e raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette“.

