Gran Bretagna: “Con gli incentivi, due milioni ai auto elettriche in più”

Gran Bretagna, l’associazione dell’automotive, Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt) ha calcolato la ricaduta di nuovi incentivi da parte del governo. Il mercato verrebbe stimolato di un ulteriore 15% in aggiunta alle attuali prospettive. Fornendo un totale di 2 milioni di nuovi veicoli elettrici entro il 2028.

Non si tratta solo di aumentare le immatricolazioni. Con i nuovi incentivi verrebbe stimolata tutta la filiera, aumentando il business per punti di ricarica, assicurazioni, manutenzione e altri settori. Oltre a ridurre le emissioni del trasporto su strada.

Alle attuali condizioni di mercato saranno immatricolati 1,782 milioni di nuovi veicoli elettrici tra il 2025 e il 2027. “La crescita potrebbe essere accelerata, tuttavia, dimezzando l’Iva sugli acquisti di nuovi veicoli elettrici“, suggerisce l’associazione britannica.

“Il che aumenterebbe la domanda di un ulteriore 15%. Immettendo su strada 267.000 nuovi veicoli elettrici aggiuntivi, anziché veicoli a combustibile fossile”. Le immatricolazioni salirebbero così a 2,05 milioni di veicoli elettrici. Tutti richiedenti servizi di ricarica, assicurazione, manutenzione ed energia, aumentando l’offerta nel mercato.

In Gran Bretagna, i benefici positivi degli incentivi ricadrebbero anche sulle finanze pubbliche. “Il provvedimento comporterebbe un costo temporaneo per il Tesoro, una media di circa 1.000 sterline per auto. Ma negli ultimi cinque anni il governo del Regno Unito ha accumulato 2,5 miliardi di sterline di entrate IVA. Perché l’adozione dei veicoli elettrici è aumentata di dieci volte“, spiega la Smmt.

“Si potranno ridurre di sesto le emissioni di CO2”

La misura, se abbinata a un obbligo di installazione di punti di ricarica, ridurrebbe le emissioni di CO2 di 6 Mt all’anno. Il che equivale a ridurre di un sesto le emissioni dell’aviazione del Regno Unito e a stimolare la crescita a livello nazionale. “Gli investimenti dei produttori – conclude la nota dell’associazione – hanno consentito un’abbondante fornitura di veicoli elettrici, con oltre 1,3 milioni di veicoli attualmente in circolazione“.

“Ciò è stato determinato da una scelta sempre più ampia, con oltre 130 modelli di veicoli elettrici ora disponibili. E un’autonomia media di quasi 300 miglia con una singola carica. Nonostante questa crescita, la domanda naturale deve ancora essere aumentata. Se si vogliono raggiungere gli obiettivi del mandato sui veicoli a emissioni zero“, conclude l’analisi.

