Progettate a Rimini, le GR1T nascono da un’unica piattaforma modulare. Quattro versioni, 36 CV di picco, batterie estraibili e fino a 150 km di autonomia dichiarata. I prototipi sono già su strada, mentre le prime consegne sono previste nel 2028.

Una moto elettrica che prima di tutto sia una bella moto, da vedere e da guidare, ovviamente. È da questa idea, che nasce GR1T, un progetto sviluppato in Italia che propone quattro moto elettriche differenti costruite attorno alla stessa piattaforma. Una naked stradale, una scrambler, una versione più avventurosa e una moto da lavoro. Cambiano l’estetica, gli allestimenti e la destinazione d’uso, ma telaio, motore, batterie ed elettronica sono condivisi.

Un approccio consente di contenere i costi di sviluppo e produzione, rendendo sostenibile una gamma articolata anche per un costruttore emergente.

Dall’EICMA alla Motor Valley: come nasce GR1T

La storia comincia a EICMA 2021. I futuri fondatori di GR1T osservano le moto elettriche esposte e si accorgono che, nonostante le numerose proposte, sono poche quelle che vorrebbero davvero guidare. Alcune sembrano elettrodomestici, altre inseguono un’estetica troppo futuristica, altre ancora si limitano a sostituire il motore termico con una batteria.

Da lì l’idea di progettare una moto elettrica che sia prima di tutto una moto, divertente da guidare, leggera e utilizzabile quotidianamente. GR1T viene fondata nel 2023. L’anno successivo inizia la collaborazione con Wheelab, società di ingegneria di Rimini guidata da Marco Savelli, tecnico con esperienze in Formula 1 e MotoGP. Il progetto prende forma rapidamente: nell’ottobre 2024 comincia lo sviluppo della G1 e a giugno 2025 il primo prototipo marciante è già su strada.

A novembre dello stesso anno arriva la presentazione a EICMA. Nel corso del 2026 i prototipi superano i 10.000 km di test, affrontando anche modifiche importanti, come la sostituzione del motore iniziale, che aveva manifestato problemi di surriscaldamento nelle condizioni più impegnative.

Il team è guidato dal fondatore e CEO Omar Abukhlal, affiancato dai cofondatori Philip Ammerman e Jamal Raghei. La progettazione e lo sviluppo tecnico sono italiani, mentre l’assemblaggio è previsto in Europa.

Quattro moto, un’unica piattaforma

La particolarità delle GR1T è la modularità. Tutti i modelli condividono telaio, motore, batterie, trasmissione a cinghia, ruote da 17 pollici ed elettronica. A cambiare sono soprattutto pneumatici, selle, accessori e allestimenti.

La G1S Street, proposta a 8.495 euro, è la versione più essenziale e stradale, pensata per la mobilità quotidiana.

La G1X Scrambler, da 9.495 euro, aggiunge cerchi a raggi, pneumatici più versatili e protezioni per affrontare anche percorsi sterrati leggeri.

La G1XR Raider, da 9.995 euro, è la versione più accessoriata, con illuminazione supplementare e una telecamera a infrarossi.

Infine la G1M Mission, da 9.495 euro, è destinata soprattutto all’impiego professionale. La parte posteriore del telaio è stata riprogettata con una sezione sostituibile, che consente di aumentare lo spazio destinato al trasporto di materiali e attrezzature. Una soluzione pensata anche per flotte aziendali, consegne e servizi di emergenza.

Motore da 36 CV, ma si guida con patente A1

La piattaforma G1 utilizza un motore elettrico brushless a magneti permanenti, raffreddato ad aria, con una potenza continua di 11 kW e una potenza massima di 26,6 kW, equivalenti a circa 36 CV.

La coppia massima raggiunge gli 85 Nm, mentre la trasmissione finale è affidata a una cinghia in carbonio. La velocità massima dichiarata è di 130 km/h.

Un dato particolarmente interessante riguarda l’omologazione prevista: grazie agli 11 kW di potenza continua, le GR1T rientrano nella categoria A1, quella delle moto guidabili dai 16 anni. In Italia possono quindi essere guidate anche con la patente B, nei limiti previsti dalla normativa nazionale. Il peso dichiarato è di 130 kg, batterie comprese, mentre la capacità di carico raggiunge i 190 kg.

Batterie estraibili e autonomia: i dati reali dei prototipi

L’alimentazione è affidata a due batterie estraibili da 3 kWh ciascuna, per una capacità complessiva di 6 kWh. Una soluzione che permette di ricaricare la moto senza necessariamente disporre di un garage o di una presa nel parcheggio. Le batterie possono infatti essere rimosse e portate in casa o in ufficio, oppure ricaricate direttamente sulla moto. È previsto anche l’utilizzo delle colonnine pubbliche con connettore Tipo 2 attraverso un adattatore. GR1T dichiara 2 ore e mezza per raggiungere l’80% e circa 3 ore e 12 minuti per una ricarica completa.

Quanto all’autonomia, il valore teorico è di 150 km in città. Ma l’azienda pubblica anche i risultati dei test effettuati sui prototipi, decisamente più interessanti per valutare le reali possibilità della moto. Nell’utilizzo urbano, con velocità fino a 60 km/h, le G1 hanno percorso tra 100 e 120 km. Fuori città, viaggiando fino a 90 km/h, l’autonomia è scesa a circa 80 km.

Numeri che raccontano chiaramente la destinazione d’uso: città, spostamenti quotidiani e brevi percorsi extraurbani.

Sospensione orizzontale e tecnologia di bordo

Tra le soluzioni tecniche più originali c’è il posizionamento dell’ammortizzatore posteriore, disposto orizzontalmente nella parte inferiore della moto.

La scelta permette di liberare spazio sotto la sella, dove è stato ricavato un vano da 9 litri che può ospitare il caricabatterie o piccoli oggetti. Nonostante questa disposizione, l’altezza da terra dichiarata è di 206 mm per la Street e 228 mm per le altre versioni.

Ricca anche la dotazione elettronica, che comprende un display a colori da 5 pollici, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, navigazione GPS, connettività 4G/5G e avviamento senza chiave.

Sono previste inoltre due telecamere, anteriore e posteriore, per registrare i percorsi, oltre al blocco remoto e agli avvisi sullo smartphone in caso di spostamenti non autorizzati.

La frenata è di tipo combinato, mentre l’ABS è previsto per i modelli di serie.

Prezzi e disponibilità: prime consegne nel 2028

I prezzi annunciati partono da 8.495 euro per la G1S Street e arrivano a 9.995 euro per la Raider, IVA inclusa.

GR1T ha già aperto le prenotazioni attraverso il programma Founder’s Circle, che prevede un deposito rimborsabile di 100 euro e uno sconto di 1.000 euro sul prezzo finale. Per le prime 50 prenotazioni lo sconto previsto è di 1.500 euro.

L’azienda dichiara inoltre una garanzia di sei anni sulle batterie, con sostituzione qualora la capacità scenda sotto l’80%, tre anni sul gruppo propulsore e due anni sulla moto.

Per il momento, però, il progetto non è ancora arrivato alla produzione. I prototipi hanno già affrontato migliaia di chilometri e sono stati messi a disposizione anche di tester esterni, ma restano da completare l’omologazione, l’organizzazione della catena di fornitura e l’avvio dell’assemblaggio. Le prime consegne sono previste nel 2028.