Governo, blitz su Elettricità Futura: contro le rinnovabili per favorire il nucleare

Assalto al vertice di Elettricità Futura, l’associazione di Confindustria che rappresenta le aziende energetiche. Il 14 ottobre, il presidente Agostino Re Rebaudengo potrebbe essere sostituito: paga la sua linea contro il governo a sostegno delle rinnovabili. Linea in contrasto con le scelte del nuovo presidente di Confindustria Emanuele Orsini, vicino al governo di destra anche nella politica filo-nucleare. A sostenere il cambio a Elettricità futura, con due anni di anticipo, le grandi utility pubbliche, da Enel a Edison.

I detrattori sostengono che fosse venuto il momento di sostituirlo. Il presidente di Elettricità Futura, Re Rebaudengo non sarebbe più considerato dagli associati all’altezza del compito di traghettare le aziende energetiche verso una transizione che si sta facendo sempre più complicata.

Il governo vuole la revisione delle politiche sulle rinnovabili e gli obiettivi Ue al 2035

In realtà, è cambiato il clima politico. Da quando è stato eletto (nel 2020), in Italia c’è un governo di destra che da subito si è schierato per una revisione del Green Deal europeo, sottolineando prima l’importanza di una transizione che guardi a lungo al gas naturale (così come ai biogas e la cattura della CO2) e poi promuovendo il rilancio del nucleare.

Lo stesso ha fatto il nuovo presidente di Confindustria. Secondo alcuni osservatori, Emanuele Orsini sarebbe ancora più negativo del governo sui temi della transizione e in particolare delle scelte dell’Unione europea al 2035. Come ha dimostrato anche nelle ultime prese di posizione sul rinvio del divieto di immatricolazioni di auto con motore endotermico al 2035.

La crisi dell’auto non è legata solo all’elettrico

Persino la premier Giorgia Meloni ha preso in considerazione il fatto che le auto elettriche siano meno vendute negli ultimi mesi perché è in crisi il prodotto auto, in particolare tra i giovani. E in ogni caso, l’Italia si trova in fondo alle classifiche europee bella diffusione di auto elettriche per le carenze sulla rete infrastrutturale di rifornimento.

E per un costo dell’energia che porta il “pieno” ai punti di ricarica pubblici poco competitivo rispetto ai veicoli diesel e benzina. Oltre alla scarsa concorrenza tra operatori, come denunciato di recente dal presidente dell’Authority per l’energia (Arera) Stefano Besseghini.

Non a caso, a schierarsi per un ricambio a Elettricità Futura ci sono le grandi utility, con il gruppo Enel in testa (di fatto il socio di maggioranza dell’associazione). Così come non è casuale che il prossimo presidente possa essere Nicola Lanzetta, responsabile della gestione e degli interventi sulla rete: di fatto, l’unico manager risparmiato dalla rivoluzione portata avanti da Flavio Cattaneo (manager da sempre vicino al centrodestra), l’ad che ha preso il posto di Francesco Starace un anno e mezzo fa.

Tra le “colpe” Re Rebaudengo prese di posizione pubbliche contro le politiche del governo sulle rinnovabili. L’ultima in ordine di tempo, il comunicato sottoscritto con Anie Rinnovabili (l’associazione di Confindustria che ne rappresenta la filiera tecnologica) soltanto pochi giorni fa.

Draghi ha chiesto una accelerazione sulle rinnovabili per abbassare il costo dell’energia

Il testo è una sorta di manifesto programmatico di come il governo stia rendendo difficile lo sviluppo delle rinnovabili: “Il nuovo quadro normativo – DM Aree Idonee, DL Agricoltura e il “Testo Unico per le rinnovabili” – rischia di tradursi in un vero e proprio stop ai progetti già in corso di autorizzazione – in netto contrasto con il principio del legittimo affidamento – e di rendere il 96% del territorio italiano non idoneo alle rinnovabili”.

L’appuntamento del 14 ottobre avrà un esito scontato, soprattutto se dovesse essere confermato il blocco dei grandi gruppi. Ma le aziende rinnovabili “pure” danno battaglia, così come la stanno dando le associazioni e i think tank favorevoli alla transizione Green e alle scelte europee.

Il nucleare al 2050 nel mondo sarà residuale

Tra l’altro, le scelte del governo che chiedono alle Ue di rivedere il Green deal in direzione opposta al Piano per la competitività europea appena presentato dall’ex presidente della Bce Mario Draghi alla Commissione Ue: l’ex premier chiede di accelerare e chiede di farlo con un aumento di investimenti indirizzati in particolare alle rinnovabili per arrivare a un calo dei prezzi dell’elettricità.

Il governo Meloni sembra anche non tenere conto delle indicazioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, la quale prevede che al 2050 le rinnovabili copriranno fino all’80% della domanda globale di elettricità, mentre l’energia nucleare non arriverà nemmeno al 10%, soprattutto per il peso delle centrali negli Stati Uniti e Cina.

L’Italia sembra avviata a una scelta i retroguardia a cui ora si allineerà anche Elettricità Futura.

