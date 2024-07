L’Inghilterra vieta l’estrazione del gas, da noi bucherebbe l’Adriatico a Venezia

In Gran Bretagna, il governo laburista ha bloccato le nuove licenze per l’estrazione di gas naturale nel Mare del Nord. Ma sta pensando di congelare anche i permessi già presentati e in via di approvazione. In Italia, invece, il governo di destra vorrebbe aumentare la produzione interna di gas, concedendo nuovi permessi di trivellazione, anche in zone a rischio idrogeologico come l’alto Adriatico

Il partito laburista l’aveva promesso in campagna elettorale: in caso di vittoria bloccheremo le concessioni per nuove estrazioni di gas naturale nel Mare del Nord. Divieto esteso anche all’esplorazione di nuovi giacimenti di petrolio.

La promessa è stata mantenuta pochi giorni dopo l’insediamento del nuovo gabinetto guidato da Keir Starmer. Ma secondo la stampa inglese c’è di più. L’intenzione del nuovo ministro alla Sicurezza energetica, Ed Miliband sarebbe addirittura di sospendere l’esame dei permessi. Particolare, al moment, non confermato.

Il tutto nell’ambito dei piani per accelerare la decarbonizzazione del Paese, in cui si prevede di aumentare la dotazione di energie rinnovabili. Un programma ambizioso, visto che vuole invece raddoppiare le previsioni di crescita energia eolica e solare, fino a ridurre a zero le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica entro il 2030. Per quanto con l’aiuto dell’energia prodotta dalle centrali nucleari attive in Gran Bretagna.

Il governo laburista ha bloccato i nuovi permessi per l’estrazione di gas e petrolio nel Mare del Nord

Il governo laburista dovrà vedersela non solo con la lobby degli idrocarburi, che con il governo conservatore avevano la certezza di una “uscita” spostata più in là nel tempo, ma anche con i sindacati.

Il timore, con la transizione energetica, è di andare a chiusure rapide di impianti in seguito alla fine degli investimenti su gas e petrolio. Il che potrebbe comportare perdita di posti di lavoro e difficoltà nel riconvertire la forza lavoro verso i nuovi mestieri della transizione.

I laburisti sono stati anche tacciati di eccessiva “retorica verde” e di aver presentato un libro dei sogni, visto che, ancora nel 2022, i combustibili fossili rappresentavano il 78,5 per cento del mix energetico del Regno Unito. Ma per ora il governo Starmer tiene il punto.

Di tutt’altro tipo la “retorica” in campo energetico del governo di destra in Italia. Due anni fa, appena insediato, ha subito criticato gli obiettivi di decarbonizzazione della Ue, ha attaccato Bruxelles per voler la fine dei motori endotermici troppo presto, arrivando a votare contro la direttiva Casa, che fissa le regole per limitare le emissioni inquinanti degli edifici.

La produzione nazionale di gas è scesa ai minimi di sempre e copre solo il 4,9% della domanda

Ma non solo. Almeno a parole, vorrebbe aumentare la produzione nazionale di gas naturale, concedendo nuove concessioni. Anche in zone idrogeologicamente a rischio, come l’alto Adriatico, non lontano da Venezia. Dove gli esperti sono per lo più dell’avviso che potrebbero provocare fenomeni di subsidenza (tecnicamente, un lento e progressivo sprofondamento del fondo di un bacino marino).

Ma la retorica “autarchica” si scontra con la realtà dei fatti. Nel 2023, l’Italia ha toccato la quota più bassa di produzione nazionale da quando esiste una industria estrattiva. Solo il 4.9% della domanda è stata soddisfatta da produzione nazionale (3 miliardi di metri cubi). Nel 1997 era arrivata quasi a 20 miliardi metri cubi, pari al 30% della domanda di gas.

Ovviamente, da quando si è insediato il nuovo governo non ha concesso permessi per nuove estrazioni. Per il momento solo annunci.

