Governo: Dpcm per superare carbone in Sardegna, ma con il gas

Il Governo finalmente partorisce una norma e individua un percorso per il superamento del carbone in Sardegna. A babbo morto visto che è rimasta l’unica regione con ben due centrali attive. Tutto bene? Non proprio visto che l’unica Regione senza metano lo vede arrivare solo ora. Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri parla di decarbonizzazione, ma anche con il gas. Le rinnovabili? Si vuole accelerare ma come prevedibile in Sardegna si grida subito alla speculazione energetica.

Il disegno del Governo: accelerare con le rinnovabili, interconnessione con la Sicilia

Partiamo dalla cronaca. È stato firmato venerdì scorso il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) – proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – che individua le opere e le infrastrutture prioritarie per il superamento del carbone in Sardegna. «Si tratta di un passaggio cruciale nel percorso di decarbonizzazione dell’isola, in coerenza con gli obiettivi del PNIEC».

Nel decreto si legge la necessità di interventi di «carattere urgente, per lo sviluppo di nuova capacità di produzione da fonti rinnovabili e per l’installazione di sistemi di accumulo energetico». Bene anche perché il carbone si spegne solo c’è un sistema alternativo avviato e funzionante. A chi parla di bloccare il 40% di export attuale, bisogna ricordare che l’isola, come tutte le altre regioni, deve elettrificare tutte le attività possibili. Per fare un esempio: rinunciare ai fumi velenosi dei traghetti in porto di traduce in decine di MW quotidiane per l’alimentazione da terra. Insomma anche senza esportazione alla Sardegna serve energia.

Nel comunicato si sottolinea che va «potenziato il sistema delle interconnessioni elettriche, sia con la penisola sia con la Sicilia, insieme al rafforzamento della rete di trasmissione all’interno dell’isola». E sul Tyrrhenian link sono già iniziati i primi lavori.

Avanti tutta con il gas

Stop carbone (quando? perché manca una data certa), ma barra dritta sul gas come abbiamo scritto più volte. «Viene introdotto un collegamento virtuale che garantirà la sicurezza degli approvvigionamenti grazie all’utilizzo di terminali di rigassificazione, Unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (Fsru) e reti locali, assicurando al contempo un’equità tariffaria a livello nazionale a tutela dei consumatori sardi».

La proposta del Governo si comprende con le parole dell’assessore regionale Emanuele Cani, da sempre favorevole al metanodotto: «La firma del Dpcm energia, finalmente, pone fine al contenzioso tra la Giunta Solinas e il Governo, ora avanti per realizzare l’infrastruttura». Rotta sul gas. Nello specifico: «Con la firma del Dpcm sulla metanizzazione, dopo una serrata trattativa interistituzionale, la Sardegna si dota finalmente dello strumento normativo propedeutico alla realizzazione dell’infrastruttura di rete per la distribuzione del gas metano, ponendo così fine al contenzioso aperto dalla giunta Solinas nei confronti dello Stato, che purtroppo ha penalizzato fortemente la nostra Isola per troppi anni. Ora dobbiamo vigilare affinché le opere possano essere realizzate nel minore tempo possibile». Più chiari di così si muore.

Concordanza sul gas mentre sulle rinnovabili l’assessore denuncia che si vuole «imporre all’Isola una struttura normativa che non tiene conto delle specificità territoriali». Lo ripetono alcuni sindaci accompagnato dal solito ritornello dei 50 GW che si vogliono realizzare in Sardegna confondendo, per lo più ad arte, le richieste con le autorizzazioni che sono ad oggi minime.

Intanto grande solidarietà del comune di Viddalba per la comunità energetica colpita nei giorni scorsi dai signori del fossile che hanno bruciato 5mila pannelli. Una delegazione di Sardi per le Rinnovabili ha partecipato alla manifestazione. C’è una Sardegna che vuole le rinnovabili e non i veleni di carbone, se ne parla poco ma è ben presente.

LEGGI ANCHE: Sardegna, festival di bufale contro le rinnovabili: dal virus bovino agli incendi GUARDA VIDEO