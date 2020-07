Goupil G6, pick-up (o furgone) elettrico da 150 km

Goupil G6, ecco un nuovo veicolo elettrico da lavoro, in Italia a a partire da settembre. Autonomi dichiarata (WLTP) di 152 km, velocità massima 80 km/h.

Goupil G6, pensato per le consegne ultimo miglio

Il G6 nasce su un autotelaio compatibile con soluzioni modulari e, quindi, allestimenti flessibili. Pensato per il business urbano di corrieri, logistica, imprese, rivenditori e operatori dell’ultimo miglio in genere. Tutti operatori (e padroncini) il cui lavoro può essere facilitato dalle possibilità di accedere alle Zone a traffico limitato (ZTL). Il carico utile può arrivare fino a 1.200 kg, con un volume fino a 9 m3.

La batteria ha una capacità di 28,8 kWh e può essere ricaricata in alternata nei modi 2 e 3. Grazie al connettore da 6,6 kW, il rifornimento può essere completato in 5 ore (modo 3). Le batterie al litio si trovano sotto i sedili della cabina, lasciando l’intera parte posteriore del telaio disponibile per la customizzazione. Le dimensioni sono compatte (larghezza 1704 mm e lunghezza 4796 mm), per consentire di muoversi agevolmente negli spazi cittadini.

Cabina con 3 posti, possibilità di configurare

Goupil è una società del Gruppo Polaris Industries, che produce in Europa, da oltre 20 anni, veicoli elettrici studiati su misura per le specifiche esigenze degli utilizzatori. L’importatore per l’Italia è la società romana Exelentia (qui il sito). Il G6 presenta un equipaggiamento standard composto di: cabina a 3 posti, alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori esterni riscaldati, frenata rigenerativa, sensore di luce e pioggia, riscaldamento da 5.000 W. Un display LCD, posizionato al centro della cabina, consente al guidatore di monitorare i consumi elettrici del veicolo. E gli dà accesso a funzioni come la regolazione del freno elettrico, luci a LED anteriori o specchietti retro- visori esterni. Come si diceva, l’autotelaio è configurabile in numerosi allestimenti, come piano di carico in alluminio (pick-up o ribaltabile), furgone, vasca.

