Goriziane con Goldoni-Keestrack, nasce GreenCar

Anteprima assoluta alla prossima EIMA International (9-13 Novembre 2022) per il veicolo commerciale multiuso GreenCar, frutto della collaborazione industriale fra due grandi nomi dell’industria automotive italiana: il Gruppo Goriziane con il suo brand Green-G Electric Vehicles e la modenese Goldoni-Keestrack. Sarà esposto al centro dell’area Innovazione dello stand di Goldoni-Keestrack A2 pad 19.

GreenCar si inquadra nella nuova strategia elettrica del Gruppo Keestrack e farà coppia con il nuovissimo Rigitrac, primo trattore elettrico made in Italy.

GreenCar, l’evoluzione dell’ECarry

GreenCar è un veicolo industriale bi-posto realizzato su base ECarry, con pianale di carico configurabile a diversi utilizzi. Le dimensioni compatte (altra caratteristica comune a Goldoni) con una larghezza massima di 1,6 metri e un’altezza alla cabina di 1,9 m sono adatte anche ai centri storici per la massima manovrabilità. GreenCar è ideale come porta-attrezzi con pianale di carico per la manutenzione di aree verdi, naturali, municipalità o mezzo semovente con equipaggiamento specifico per manutenzioni in altezza, food delivery, spurghi in aree ad accesso limitato e altri allestimenti specifici. E’ un veicolo pensato per lavorare nelle ZTL, nelle aree naturali e residenziali suburbane.

Motore, telaio, batterie: un vero on road

Il propulsore eroga 60 kW nominali con 90 kW di picco. E’ raffreddato con uno scambiatore aria-liquido e garantisce una coppia disponibile di 380 Nm.

Il pacco batterie agli ioni di Litio, Nickel, Manganese e Cobalto è modulare. Va da 35 kWh di serie, a 70 kWh se abbinato a un secondo modulo sempre da da 35 kWh anche in aftermarket. In questa modalità l’autonomia nel ciclo di marcia complessivo supera i 250 Km.

L’impostazione è di un vero e proprio veicolo da lavoro on-road. Il telaio è composto da 2 tubolari a «C» con trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere. Le sospensioni sono a balestra longitudinale sulle 4 ruote, a vantaggio della portata e dell’ingombro verticale mentre l’impianto frenante servoassistito con depressore elettrico e unità ABS a 4 canali è dotato di 4 freni a disco.

GreenCar è dotato anche di una presa di forza, ovviamente elettrica, per trasferire potenza ad applicazioni esterne. È composta da un motore elettrico da 7,5Kw con inverter, una pompa idraulica da 20l/min a 150bar e un serbatoio olio dedicato di 35l.

GreenCar in vendita dal 2023

Tutto il comparto elettronico ha un unico punto di ricarica che permette la regolazione da 1,4kW a 7,4kW. Questa innovativa soluzione è adatta per qualsiasi presa industriale CEE sia trifase che monofase con opportuno adattatore disponibile tra gli accessori. Il veicolo sarà disponibile dal il 2023.

— Iscriviti a Newsletter e YouTube di Vaielettrico