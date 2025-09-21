L’accumulo a CO2 italiano di Energy Dome conquista anche Google

Google sceglie lo stoccaggio a CO2 dell’italiana Energy Dome per gestire e stabilizzare l’energia di rete prodotta da fonti rinnovabili. Compenserà i momenti di produzione eolica o fotovoltaica bassa o assente. La tecnologia di Energy Dome sarà implementata in tutto il mondo, al servizio dei data center di Google.

Partnership e un investimento diretto (dopo Bill Gates)

La partnership con l’azienda energetica italiana, siglata in estate, prevede anche un investimento del colosso californiano in Energy Dome i cui dettagli non sono stati diffusi. Il sistema di stoccaggio a CO2 consentirà a Google di accumulare energia green per lunghi periodi (LDES) ed erogarla per 24 ore. Mentre le batterie agli ioni di litio, standard di riferimento per l’accumulo su scala di rete, possono immagazzinare solo energia erogabile per circa quattro ore alla volta.

L’anno scorso Energy Dome ha chiuso un round di finanziamento da 55 milioni di euro al quale ha aderito con 35 milioni anche il fondo Breakthrough Energy Catalyst di Bill Gates. E all’inizio di quest’anno, a Ottana, in Sardegna, la società fondata dall’ingegner Claudio Spadacini ha ultimato la costruzione del primo impianto commerciale da 20 MW di potenza e 200 MWh di capacità.

L’innovativa idea di Energy Dome si basa sulla compressione e decompressione di anidride carbonica (CO2). Il gas, immagazzinato in grande quantità in un’ immensa cupola sigillata, viene compresso e liquefatto a circa 65 atmosfere in bombole, utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili quando la produzione elettrica è in eccesso. Quando invece la richiesta della rete è superiore alla produzione da fonti rinnovabili – di notte e in assenza di vento -, il liquido, riconvertito in gas, viene rilasciato progressivamente. Passa per un generatore a turbina e viene nuovamente stoccato nella cupola. L’efficienza del processo è molto alta, restituendo circa il 75% dell’energia utilizzata per lo stoccaggio.

Inoltre non utilizza materiali critici o rari, lavora in ciclo chiuso, senza emissioni, per una durata stimata superiore ai 30 anni e può essere installata ovunque, senza alcun rischio di incendio o esplosioni.

Con Google una pipeline di progetti in tutto il mondo

«LDES, di cui Energy Dome è leader con la sua batteria a CO2, ha il potenziale per essere commercializzato molto più rapidamente rispetto ad altre tecnologie avanzate per l’energia pulita presenti nel nostro portafoglio», ha commentato Google in una nota. «Questo significa che possiamo utilizzarlo nel breve termine per aiutare il sistema elettrico a crescere in modo più flessibile e affidabile, insieme ad altri strumenti che stiamo sviluppando, come la “demand response program” dei data center».

«La soluzione di accumulo di energia a lungo termine, tecnologicamente comprovata e scalabile, di Energy Dome può aiutarci a compiere rapidi progressi – dice Maud Texier, Direttore Energia EMEA di Google – Ma non si tratta solo di Google. Contribuendo a scalare questa tecnologia LDES, unica nel suo genere, speriamo di aiutare le comunità di tutto il mondo ad avere un maggiore accesso a un’elettricità affidabile e conveniente e di supportare la resilienza della rete, integrando più fonti di energia rinnovabile».

«L’accordo tra Google ed Energy Dome prevede lo sviluppo di una pipeline di progetti già in fase avanzata di identificazione – ha commentato Claudio Spadacini in un’intervista al Sole 24 ore –negli Stati Uniti, in Europa e la regione Asia-Pacifico, le zone dove Google sta espandendo in modo più deciso la sua rete di Data Center».

Già pronta la CO2 Battery da 200 MWh di Ottana

La CO₂ Battery di Energy Dome di Ottana è gestita in collaborazione con Engie. Insiste su una ex area industriale bonificata ed è in grado di erogare in rete circa 73GWh in un anno, pari al fabbisogno elettrico di 16 mila famiglie. Significativa la scelta di realizzarlo in Sardegna, la regione italiana con la maggior potenzialità nelle fonti rinnovabili, ma oggetto di una violenta campagna di contrasto e disinformazione (leggi). Non a caso Spadacini ha sottolineato che «la realizzazione ha coinvolto imprese e manodopera locale, generando milioni di euro di indotto e rilanciando un’area dismessa».

«In parallelo – spiega ancora Spadacini al Sole 24 ore – Energy Dome sta lavorando allo sviluppo di una pipeline nazionale di circa 2 GWh, concentrata principalmente tra Centro e Sud Italia. L’obiettivo è cogliere le opportunità offerte dal nuovo meccanismo di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico (Macse) e contribuire alla stabilizzazione della rete elettrica in aree a forte penetrazione di rinnovabili. L’esperienza già maturata con partner come Engie, insieme ai progetti avviati in Sardegna, rappresenta una base solida per scalare ulteriormente nel Paese».

Fuori dall’Italia Energy Dome ha in programma progetti in India (entrata in funzione prevista a metà 2026) e in Wisconsin, con Alliant Energy. «Prevediamo di raggiungere il primo GWh di capacità operativa nei prossimi 2-3 anni, con una pipeline globale in sviluppo di oltre 10 GWh», conclude Spadacini.