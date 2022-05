Gomme tagliate mentre ricarica gratis alla Lidl

Gomme tagliate mentre ricarica alla Lidl di Peschiera del Garda, nel veronese. Gli autori del gesto vandalico hanno lasciato un biglietto per “firmare” la bravata.

Gomme tagliate mentre ricarica, con biglietto di “rivendicazione”

L’auto, una BMW i3, era stata lasciata in ricarica dalla proprietaria alle 10 di mattina nella postazione gratuita del supermercato nella frazione San Benedetto di Lugana. Alle 13 il marito della donna era andato a recuperare l’auto, trovando due gomme squarciate e un biglietto con scritto: “Grazie per aver occupato la colonnina per 4 o più ore“, accompagnato da una firma illeggibile”. È stata poi la donna, Bettina Guzzoni Pfleger, a raccontare l’accadutoal quotidiano L’Arena. Quella mattina era partita per Monaco lasciando la sua i3 al marito Damiano. L’auto era stata messa in carica alla Lidl e l’uomo doveva poi ritirarla per andare a prendere i figli a scuola. Ma alle 13 si è ritrovato con la brutta sorpresa. Un cartello nei pressi della colonnina, informa che “Il servizio di ricarica è riservato ai clienti del punto vendita“. “Ma abitando a pochi passi, a volte usiamo la colonnina del Lidl, come fanno altri nostri vicini di casa», ha spiegato Bettina, “d’altronde siamo anche noi clienti perché facciamo spesa al supermercato“.

Ricariche gratis: fioccano le polemiche contro gli “abusivi”

La cosa singolare è che in ricarica, accanto all’auto di Bettina, c’era un’altra BMW elettrica. Anche su questa è stato lasciato un biglietto minaccioso, ma senza taglio delle gomme. “La mia macchina ha targa tedesca, quella della vicina è italiana. È possibile che se la siano presa di più con la macchina straniera pensando fosse di turisti“, ha spiegato la donna a L’Arena. “L’anno scorso avevo lasciato la macchina nel parcheggio dell’ospedale, dove mi hanno rotto il finestrino e portato via oggetti personali. Quando sono andata a denunciare, i carabinieri mi hanno detto che reati di questo tipo sono più frequenti ai danni di tedeschi“. Ovviamente i militari dell’Arma della stazione di Peschiera indagano sul taglio delle gomme, esaminando le telecamere di zona. L’occupazione delle ricariche gratuite Lidl ha già provocato diverse polemiche, con lamentele nei confronti di chi ricarica gratis a lungo senza fare la spesa. Ma ancora non risultavano inaccettabili gesti vandalici di questo tipo.