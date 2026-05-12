Gomme per auto elettriche: modelli, simboli e consigli per la scelta giusta







Quando un’auto elettrica scarica due tonnellate di peso e duecento kilowatt di coppia istantanea sull’asfalto, gli pneumatici diventano il vero collo di bottiglia tra batteria e prestazioni. Che gomme montano le auto elettriche?

La risposta non è più la stessa di tre anni fa. I costruttori hanno sviluppato linee dedicate, marcature specifiche e mescole pensate per equilibrare autonomia, durata e silenziosità. Capire come distinguerle, leggerne i simboli e scegliere il modello giusto per la propria vettura significa preservare ogni chilometro disponibile in batteria e ridurre il costo per chilometro nel tempo.

Perché le auto elettriche hanno bisogno di gomme specifiche

La meccanica delle EV impone agli pneumatici condizioni operative inedite. Il peso superiore

dovuto alle batterie, mediamente tra il 15% e il 25% in più rispetto a un’endotermica equivalente, richiede carcasse rinforzate capaci di sostenere carichi elevati senza deformarsi.

La coppia istantanea generata dal motore elettrico (disponibile da zero giri) accelera l’usura

del battistrada in modo non lineare, soprattutto sull’asse motore. La ricerca dell’autonomia impone una resistenza al rotolamento ridotta del 20-30% rispetto alle gomme convenzionali, parametro che incide direttamente sui chilometri percorribili a parità di carica. Infine la silenziosità: senza il rumore del motore termico, ogni vibrazione del battistrada diventa udibile in abitacolo, e gli pneumatici EV integrano schiume fonoassorbenti per abbatterla.

Caratteristiche tecniche degli pneumatici per auto elettriche

Tre elementi distinguono una gomma EV da una standard. Il primo è la mescola a bassa resistenza al rotolamento, ottenuta con silice ad alta dispersione e oli vegetali al posto dei derivati del petrolio. Il secondo è la struttura rinforzata, spesso di tipo XL (Extra Load) o HL (High Load), con un indice di carico maggiorato del 10-20% rispetto agli pneumatici tradizionali.

Il terzo è il disegno del battistrada, con tasselli più chiusi e canali ottimizzati per minimizzare

le perdite aerodinamiche e contrastare l’usura accelerata. Alcuni modelli premium integrano

sistemi di assorbimento acustico interno: il Pirelli Noise Cancelling System, per fare un nome,

abbatte il rumore in abitacolo fino al 25%, mentre tecnologie analoghe sono ormai standard sui

modelli top di Continental e Michelin.

I simboli e le marcature da riconoscere sulle gomme EV

Sul fianco di uno pneumatico EV compaiono sigle che vale la pena saper leggere correttamente

prima dell’acquisto. La marcatura HL (High Load), introdotta da Pirelli nel 2021 e ormai

adottata dall’industria, identifica gomme capaci di sostenere oltre il 20% di carico in più rispetto a una standard di pari misura, dato pensato proprio per il peso delle auto elettriche. La sigla EV o Electric nel nome del modello è un’indicazione esplicita di compatibilità ottimizzata: la troviamo su Bridgestone Turanza EV, Hankook iON o Goodyear EfficientGrip Performance.

Seal Inside indica una tecnologia di autoriparazione che mantiene la pressione anche in caso di foratura fino a 4 mm. Esistono poi marcature di primo equipaggiamento dedicate agli EV: T0 e T1 per le Tesla, NF0/NF1/NF2 per la Porsche Taycan, MO-S per Mercedes EQ. Conoscere questi codici aiuta a riconoscere quando un pneumatico è stato sviluppato in collaborazione con il costruttore dell’auto, ottimizzando comportamento, comfort e prestazioni.

I migliori modelli di gomme per auto elettriche sul mercato

Il segmento è oggi presidiato dai principali brand globali, con linee dedicate riconoscibili. Il

Michelin e.Primacy è il riferimento per autonomia e sostenibilità: dichiara fino al 7% in più di

chilometri elettrici (circa 30 km extra su un’auto da 400 km) e riduce le emissioni di CO2 fino a 174 kg nel ciclo di vita, restando 100% prodotto in Europa.

Il Bridgestone Turanza EV è sviluppato specificamente per SUV elettrici, con tecnologie proprietarie per riduzione del rumore e ottimizzazione dell’autonomia. Il Continental EcoContact 6 monta la mescola Green Chili 2.0, che si adatta alla superficie stradale riducendo la perdita di gomma per tutta la vita utile e migliorando la durata.

La gamma Pirelli Elect, con il P Zero E come modello di punta, integra rinforzi strutturali per gestire peso e coppia delle elettriche premium. Il catalogo Norauto include tutti questi modelli in molteplici misure, dal 165/65 R15 fino al 275/35 R20, con servizio di consegna gratuita e ritiro entro un’ora nel centro più vicino.

Estive, invernali o all season: quale scelta per l’elettrica

La regola generale resta valida anche per le EV: chi vive in zone a clima rigido beneficia del cambio stagionale, chi guida prevalentemente in città o percorre meno di 15.000 km l’anno trova nelle all season un compromesso ragionevole. Le gomme estive EV offrono il massimo in termini di efficienza energetica e silenziosità, ma sotto i 7°C la mescola perde elasticità e l’aderenza cala drasticamente. Le invernali EV, riconoscibili dalla marcatura 3PMSF garantiscono trazione su neve e ghiaccio ma penalizzano l’;autonomia di un 5-10% nei mesi caldi se mantenute oltre stagione.

Le 4 stagioni di nuova generazione, come la Michelin CrossClimate 2 o la Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, hanno fatto enormi progressi e oggi rappresentano una scelta solida per chi vuole evitare il doppio appuntamento dal gommista, lo stoccaggio del secondo treno di gomme e le spese di custodia. Per le elettriche urbane è spesso la soluzione più pratica.

Quanto durano le gomme su un’auto elettrica

Il dato più scomodo è anche quello più verificato: una EV consuma le gomme più velocemente di una endotermica. Gli pneumatici delle auto elettriche durano meno e costano di più per via di due fattori convergenti che agiscono fin dal primo chilometro: il peso maggiore delle batterie e l’erogazione istantanea della potenza, che sollecita il battistrada come nessun motore termico riesce a fare. Le rilevazioni delle principali piattaforme europee di fleet management lo confermano con numeri inequivocabili: il primo cambio pneumatici sulle elettriche arriva mediamente intorno ai 29.000 km, contro i circa 39.000 km delle auto a combustione e i 40.000 km delle ibride.

La differenza dipende anche dalla dimensione delle ruote (la misura sostitutiva media per le EV è 18 pollici contro i 17 delle ICE) e si riflette sul costo: la gomma EV di ricambio si aggira sui 240 euro, contro i 150 di un equivalente per auto termiche, una differenza importante che conviene tenere presente nel calcolo del costo totale di proprietà del veicolo. Una guida fluida, senza accelerazioni brusche, può estendere la vita utile del 15-20%.

Consigli pratici per scegliere le gomme giuste per la tua elettrica

Il primo passaggio è il libretto di circolazione: contiene le misure omologate per il tuo veicolo e

va sempre rispettato per ragioni assicurative oltre che tecniche. Verificate la classe di efficienza energetica sull’etichetta europea, parametro che incide direttamente sull’autonomia (la differenza tra classe A e classe F può tradursi in un risparmio del 7,5% sui consumi).

Controllate l’indice di carico assicurandovi che sia almeno equivalente a quello previsto dal costruttore, mai inferiore. Nel caso di dubbi, suggeriamo di usare i configuratori online presenti sui siti web dei principali e-commerce in Italia. Ad esempio, quando si acquistano pneumatici online sul portale Norauto, il configuratore avanzato permette di inserire la targa del veicolo e ricevere automaticamente la lista dei modelli compatibili, evitando errori di misura e indicando subito le opzioni omologate per le auto elettriche.

La consegna è gratuita, il ritiro nel centro Norauto più vicino avviene entro un’ora dall’acquisto, e il montaggio professionale con equilibratura è disponibile sette giorni su sette. Il Contratto di Garanzia Norauto copre danni accidentali e perdite di pressione, un’assicurazione utile soprattutto sulle misure più costose tipiche dei modelli EV.