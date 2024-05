Golf Ev, Supercharger, Will Smith, Unrae: settimana flash

Golf Ev in arrivo: lo conferma Volkswagen – Tesla rilancia i Supercharger – Will Smith nel mondiale di scafi elettrici – Tesi di laurea Unrae / Settimana in 4 flash.

Golf EV confermata: “Prossima generazione solo elettrica”

La prossima generazione della Golf sarà solo elettrica e non sarà accompagnata dalla sigla ID. che accompagna l’attuale gamma EV della Volkswagen. L’ha detto il numero uno della marca tedesca Thomas Schäfer parlando a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. Non c’è ancora una data per l’uscita della Golf a batterie, ma la VW conferma l’intenzione di convertire non meno dell’80% delle vendite in Europa ai veicoli elettrici entro il 2030. E di porre fine alla produzione delle auto a benzina entro il 2032. In precedenza Schäfer aveva chiarito che il modello a batterie arriverà solo quando sarà offrire un’auto con “i geni della Golf“. Citando come esempio “un tetto più piatto rispetto alla ID.3“. Il manager tedesco ha anche confermato per fine 2025 l’arrivo della citycar VW ID.2 (della taglia della Polo), con una successiva versione Suv nel 2026. Rivelando che a Wolfsburg si lavora anche allo sviluppo della piccola ID.1.

Golf EV e… / Tesla rilancia sui Supercharger

Elon Musk spinge l’acceleratore sullo sviluppo della rete Supercharger, i caricatori ad alta potenza di Tesla, da fine 2022 aperti anche ai clienti di altre marche. Chi pensava che il licenziamento della prima fila dei top manager che hanno guidato il settore ricarica negli ultimi anni fosse il preludio a un ridimensionamento si sbagliava. È stato lo stesso Musk ad annunciare su Twitter che Tesla investirà 500 milioni di dollari per ampliare la sua rete di ricarica, con migliaia di nuove colonnine HPC da installare già quest’anno. Specificando che la cifra non comprende i costi operativi, che sono molto più alti. Sempre su Twitter Musk ha lanciato un nuovo canale denominato Supercharger Official, in cui discutere di esperienze di ricarica e suggerire dove collocare le nuove installazioni.

Will Smith crea un suoi team per il mondiale di scafi elettrici E1

Il campionato del mondo di scafi elettrici E1 aggiunge un altro grande nome ai patron dei team in gara. Dopo il tennista Rafa Nadal e l’ex calciatore Didier Drogba, anche l’attore, produttore e musicista Will Smith ha creato un suo team, Westbrook Racing. L’UIM E1 World Championship, questo il nome completo del campionato, è stato istituito due anni fa da Rodi Basso e Alejandro Agag, quest’ultimo patron anche del mondiale di Formula E. Gli organizzatori dell’E1 hanno accolto con ovvio entusiasmo l’arrivo di una stella mondiale come Will Smith. Sottolineando “la sua affinità per gli sport elettrici e competitivi con la missione di E1 di accelerare la sostenibilità nella mobilità marittima“. Ma l’attore non sarà in gara in prima persona: sono stati reclutati due piloti, tra cui Lucas Ordoñez, in gara giù cinque volte alla 24 Ore di Le Mans.

L’Unrae premia due tesi di laurea sull’elettrico

Consegnate le Borse di Studio del bando Unrae 2023 per le migliori tesi di laurea in marketing auto. Tra i 5 vincitori della 23.ma edizione due ricerche dedicate alla mobilità elettrica. In 23 anni sono stati premiati 195 neolaureati, con una “quota rosa” del 36%. E sono proprio di due neo-dottoresse le tesi sull’elettrico:

– Jasmine Peano , Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Economico-aziendali – Tesi di laurea: Il futuro della mobilità elettrica: Analisi dei trend di mercato dei veicoli elettrici e E-car sharing in Italia – 106/110.

– Valeria Portoghese , Università Unitelma Sapienza, Facoltà di Scienze Economico-aziendali – Tesi di laurea: La customer journey nell’automotive: perché posticipare la scelta di un’auto elettrica? – 110/110.

