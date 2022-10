L’ avevamo anticipato tempo fa (leggi qui) e ora arriva la conferma. Nello stabilimento ex Goldoni di Carpi Migliarina, ora Keestrack/Goldoni, si produrrà il nuovo trattore Rigitrac SKE40 che in Italia prenderà il nome di Keestrack B1. Opera della famiglia svizzera che da anni sforna trattori elettrici.

Il trattore elettrico contribuisce a salvare i posti di lavoro a Carpi

Una buona notizia per la città emiliana dove fino a qualche tempo fa Goldoni era sinonimo di una dura e disperata vertenza sindacale. Risolta grazie alle trattative con il gruppo Belga (l’acquisizione è di marzo 2021) che ha individuato nell’elettrico il volano per far ripartire la produzione di un marchio storico del mondo dei trattori. Uno dei simboli della Motor Valley in transito verso la e-Valley anche in ambito agricolo. A soli pochi chilometri di distanza, a Modena, si produrrà il trattore elettrico di Cnh (leggi qui).

Rigitrac SKE 40/Keestrack B1 ha superato i test, pronto per la produzione

I manager dell’azienda internazionale sono decisi e convinti della scelta: “Con il nuovo progetto Rigitrac SKE 40, puramente elettrico, lo spirito innovativo dell’azienda ha raggiunto un nuovo livello. Il veicolo ha superato i test più approfonditi con prestazioni impressionanti e la produzione in serie è prevista per il prossimo anno“. Una smentita di tutti coloro che parlavano di una missione impossibile.

Le caratteristiche del trattore? “Versatile, ideale per la cura del verde sia in estate che in inverno. I potenziali clienti possono essere Comuni, professionisti della cura del verde e aziende agricole sostenibili e biologiche. In particolare tra le diverse applicazioni: in serre o ambienti aziendali chiusi”.

L’azienda: “Sarà il primo trattore elettrico sul mercato”

Vediamo qualche altro dettaglio: “Il modello Keestrack B1e è il primo trattore 100% elettrico pronto per il mercato, sarà distribuito a partire dall’estate del 2023 a doppio marchio: Rigitrac in Svizzera, Austria, e Germania meridionale, mentre il marchio Keestrack coprirà il resto d’Europa e i Paesi d’oltremare già serviti dalla rete globale di Keestrack“. Un piano internazionale.

Le caratteristiche tecniche: 5 motori elettrici

Gli ingegneri sottolineano i vantaggi della scelta elettrica: “L’energia viene generata solo quando e dove è necessaria (presa di forza, impianto idraulico, trazione). La gestione della potenza può essere personalizzata dall’operatore, a seconda dell’uso del trattore“.

Per ottenere queste prestazioni, la serie B utilizza 5 motori elettrici dedicati:

1 trazione (35kW Picco 50kW)

2 per le prese di forza anteriori e posteriori (14kW + 9,5kW Picco 22kW + 15kW)

1 per il sollevatore e i distributori (15kW Picco 18kW)

1 alla pompa di calore (4,5kW)

La potenza totale che può essere generata è di oltre 80 kW; grazie alla gestione intelligente del sistema, tutte le operazioni agricole possono essere completate anche con la metà della potenza e con la massima efficienza.

La “curva di efficienza” del motore elettrico garantisce una coppia massima su tutta la curva e, se necessario, è possibile utilizzare un BOOST di potenza che garantisce potenza e coppia extra (150%) per 20 secondi per la gestione di picchi di carico improvvisi.

Le batterie da 50 kWh e autonomia da 4/6 ore

le batterie sono agli ioni di Litio con una capacità di 50kWh, equivalente a 4‐6 ore di autonomia a seconda delle applicazioni. La ricarica quasi completa (80%) si ottiene in meno di 2 ore con una presa di corrente standard. Anche il trattore si può ricaricare in una colonnina pubblica o negli spazi aziendali. Soprattutto oggi, con sempre più strutture agricole che stanno investendo nell’agrovoltaico: c’è oltre un miliardo di euro con i fondi del Pnrr per finanziarlo.

Le prese di forza (PTO) anteriori e posteriori sono gestite da 2 motori elettrici dedicati (14kW + 9,5kW Picco 22kW + 15kW) e consentono una velocità di rotazione variabile e progressiva (da 0 a 540‐750‐1000 giri/min) adattabile a qualsiasi applicazione e terreno. Lo stesso concetto si applica al sollevatore posteriore (capacità di sollevamento di 1500 kg) e ai distributori che sono azionati da un motore elettrico dedicato (15 kW), che garantisce prestazioni paragonabili a un sistema Load Sensing senza la complessità di una pompa a pistoni. I distributori elettronici posteriori (3) e anteriori (2) possono essere settati dal display della macchina in termini di portata e tempo di utilizzo. La portata del circuito idraulico è di 40 l/min con un serbatoio dell’olio dedicato di 17 litri.

Altri dati: un passo di 1728 mm, una larghezza minima di 1322 mm, un peso di 2300 Kg con carico ammissibile superiore a 4300 Kg e un bilanciamento ideale dei pesi del 45% all’anteriore e del 55% al posteriore. Queste dimensioni compatte rendono la macchina ideale per applicazioni in filari stretti di vigneti e frutteti, serre per la coltivazione di ortaggi, nonché per la manutenzione del verde e dei comuni (compresi i centri storici e ZTL).

Presentazione a Bauma ed Eima

Conviene? “L’investimento viene ammortizzato grazie a un costo totale di proprietà molto basso rispetto a quello di un trattore tradizionale se si calcolano 5 anni di utilizzo e si considerano i costi di proprietà come la manutenzione, i costi energetici e il valore di mercato residuo della macchina“. Fondamentale è l’auto produzione energetica in azienda che permetta un interessante abbattimento dei costi. Per conoscerlo meglio appuntamento a Bauma ed Eima 2022.

