Gogoro in crisi (-51%). Fine del sogno battery swap?

Gogoro Motors nella prima metà del 2025 ha ridotto del 51% le vendite. Una crisi che continua e che rischia seriamente di mette in pericolo l’azienda.

La start-up taiwanese è stata un modello di crescita e anche un esperimento di mobilità sostenibile. Tanto da essere osservato e studiato da tutto il mondo. È probabilmente il caso più conosciuto di sistema basato sul battery swap che permette a chi ha veicoli elettrici compatibili di sostituire le batterie scariche con quelle cariche presso apposite stazioni di scambio. Questo è un sistema che azzera i tempi di ricarica e offre la possibilità di avere batterie sempre in buono stato visto il continuo monitoraggio.

In più, questa formula rende molto più accessibile l’acquisto di mezzi elettrici, visto che la batteria non è inclusa ma, nella maggior parte dei casi, si paga un canone annuo che comprende appunto batteria e ricariche. Tutti questi vantaggi hanno portato alla crescita e al successo di Gogoro negli anni, tanto da raggiungere nel 2019 quasi 150.000 scooter venduti. Il mercato è principalmente quello taiwanese dove la capillarità e la diffusione delle swapping station è garantita.

Cosa è andato storto per Gogoro?

Le vendite dal 2020 però hanno iniziato a diminuire a causa di una serie di ragioni piuttosto precise. Il governo taiwanese ha ridotto gli incentivi per i veicoli elettrici e i principali competitor di scooter tradizionali hanno reagito alla crescita di Gogoro con prezzi aggressivi e nuovi modelli. A questo si aggiunge che l’espansione internazionale dell’azienda non ha raggiunto i risultati sperati, nemmeno nei paesi del sudest asiatico.

Le vendite sono quindi diminuite anno dopo anno fino ad arrivare al 2024 che ha chiuso con 53.855 scooter venduti e una concentrazione del 98% sul mercato di casa. I primi 6 mesi del 2025 hanno confermato la tendenza al ribasso con solo 12,075 mezzi venduti (-51,0%).

In conlusione

Questi sono i numeri che proiettano l’azienda sull’orlo dell’abisso e di conseguenza ci si chiede se il fallimento sia dovuto anche al modello proposto. Lo scambio di batterie, la condivisione di stazioni di ricarica sono un sistema di mobilità economicamente e socialmente sostenibile? Gogoro non è l’unica azienda che ha puntato sul battery swap per le due ruote, ma è comunque la più importante. Il declino del marchio taiwanese getta qualche ombra sull’intero modello.