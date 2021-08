Gogo a Cagliari, escursioni e poesia a bordo (11 agosto)

Con i Gogo ammirare Cagliari o la perla naturalistica dello stagno di Molentargius (conosciuto per la nidificazione di una numerosa colonia di fenicotteri rosa) in silenzio, senza puzza e senza emissioni. Merito dei Gogo (leggi qui), i natanti elettrici di Garda Solar ormai adottati nel capoluogo sardo.

A bordo di Gogo

L’iniziativa prende il via domani (11 agosto) nella sede della Lega Navale di Cagliari a Su Siccu (Via Cristoforo Colombo 135) dove dalle 15 alle 20 si svolgeranno le prove di navigazione. Gli itinerari sono da 40 minuti e dalla sede della Lega toccano Darsena, Molo Ichnusa, Hublot, piazza Matteotti e rientro. L’itinerario alternativo prevede la partenza dalla sede della Lega al parco di Molentargius.

L’organizzatrice Alessandra Sorcinelli offre le sue indicazioni: “Il primo è molto meglio, si gode della vista spettacolare Cagliari“.

Ebbro a Gogo, letture poetiche a bordo

La silenziosità del motore elettrico permette di godere delle letture poetiche, “versi navigabili“, che si terranno a bordo, ma anche a terra. Il programma prevede anche momenti musicali a cura di Jacopo Scipioni. Cultura e natura.

Sarà una navigazione lungo i canali navigabili di Cagliari, con riferimento all’800, nella locandina s’impone il quadro La colazione dei canottieri (Le déjeuner des canotiers, 1880-1882) di Pierre-Auguste Renoir e l’organizzazione invita a presentarsi vestiti a tema: con cappellino e ombrellino.

Un evento di festa e di conoscenza, dove sarà possibile ammirare dal mare l’architettura di Cagliari. I Gogo sono stati lanciati da tempo in città e si pensa anche ad un servizio di Boatsharing che vede in prima linea Luca Carboni, presidente della sezione sarda di Atena (Associazione Italiana di Tecnica Navale).

Le informazioni per partecipare

Per partecipare a questo evento viene richiesto un contributo, definito come rimborso spese, da 15 euro. Per partecipare scrivere a alessandrasorcinelli@gmail.com.

