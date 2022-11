Godfrey elettrifica i Pontoon boats con The Mighty G

E’ vero sembra una larga e sgraziata vasca da bagno, ma dentro ci si sta bene e ci si diverte in compagnia. Per di più è ottimale per la propulsione elettrica. Agli americani piace e un report di Stratview Research stima in quasi 4 miliardi di dollari il fatturato atteso nel 2028 per gli squadrati ma amati Pontoon boats.

Barche preferite del ceto medi0 di Florida, Minnesota e Michigan, come si legge negli articoli della stampa americana, dove la navigazione è lenta ma gioiosa. Con la pandemia, che sembra una delle cause del successo, le vendite dei Pontoon boats hanno segnato una buona crescita: dal 3 al 4%.

Questo “clima” favorevole e aperto alle soluzioni ecologiche spinge i cantieri ad investire sui modelli elettrici. E’ il caso di Godfrey Pontoonboats gruppo con decenni di storia, che nel 2023 venderà il modello “The Mighty G” con motore elettrico.

Motore elettrico Torqeedo con tre diverse potenze

La voglia di socialità va bene, ma incidono pure i sempre maggiori divieti di navigazione con i motori termici che stanno spingendo alla conversione elettrica delle flotte. In questo caso si offrono i motori Torqeedo: “I Cruise 3.0, Cruise 6.0 o Cruise 12.0 per una comoda piattaforma per la navigazione in laghi e bacini artificiali che limitano la propulsione al solo elettrico“.

Di necessità virtù, ma con innegabili benefici: “Con un motore elettrico si può parlare senza urlare, o ascoltare la musica preferita senza dover alzare il volume oltre il rombo del motore, o gustare un drink o un pasto senza che i gas di scarico ostacolino le papille gustative“.

Una barca da 5 metri, pronta da ordinare e da configurare online

La lunghezza della barca è sui 5 metri (15 piedi) per oltre 2 metri e può ospitare fino a 7 passeggeri. E’ stata riprogettata per avere una idrodinamica migliore e attenuare l’attrito dell’acqua.

Sono disponibili due modelli per la crociera (Mighty G 1476 C) o per la pesca (Mighty G 1476 F). E possono essere ordinati ora e consegnate nel 2023. Il preventivo, si può fare online al link, cambia a seconda della potenza dei motori elettrici scelti e di altri parametri. Si può arrivare a superare i 40mila dollari con il cruise 12 Torqeedo.

