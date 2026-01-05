GoBoat: la barchetta elettrica dentro lo zaino

GoBoat costa meno di 1.500 euro, è gonfiabile e si ripone in uno zaino. Pratica e facile da trasportare, permette di vivere il mare o il lago in silenzio e a zero emissioni. Il progetto nasce negli Stati Uniti, nello Stato dell’Oklahoma, nell’area metropolitana di Tulsa, dove è stata immaginata questa forma di micromobilità elettrica sull’acqua. Sempre a portata di mano e a misura del bagagliaio dell’auto.

Anche la versione da pesca per GoBoat

«Combina il meglio di una tavola da paddle, di un kayak e di una barca a motore in un unico prodotto», spiegano i testi promozionali dell’azienda americana. GoBoat è infatti un personal watercraft (PWC), un natante personale che si guida stando seduti, in piedi o in ginocchio sopra il mezzo, e non dentro come una barca tradizionale.

È un gioco, certo, ma consente di allontanarsi facilmente dalla riva anche a chi non è particolarmente allenato. Un’opportunità di godere dell’acqua non solo in spiaggia. Ed è adatto anche a chi ama la pesca. Questi sono i tratti distintivi di GoBoat, disponibile in diversi allestimenti e in più modelli. Si parte dal Freedom, presentato come un “passaporto” per piccole avventure acquatiche: scivola su laghi, fiumi e lungo la costa, raggiungendo i 5 mph (4,34 nodi), una velocità interessante per un gonfiabile di queste dimensioni. Il prezzo è di circa 1.400 euro.

Per i pescatori c’è il modello Master Angler, progettato specificamente per gli appassionati. Oltre alla batteria, include due portacanne, un piccolo frigo, il remo per la propulsione muscolare e l’ancora. Questo allestimento è proposto a 2.437 euro.

Batterie e motore da 0,6 kWh e 0,3 kW

Le batterie vengono vendute separatamente. Si offrono quelle della casa, in caso contrario consigliano queste caratteristiche: sigillata U1 (dimensione standard molto usata per tosaerba, piccoli veicoli elettrici e motori da pesca – trolling motors), al litio e con capacità da 0,6 kWh. Il motore come si vede nelle foto si manovra da seduti nella “poltrona” a due posti che forma la seduta di GoBoat. Anche questo prodotto in casa e offre 0,3 kW di spinta. Pesa poco: 26 kg. Uno specchio di poppa in alluminio può ospitare due batterie che garantiscono di avere più ore di autonomia. Qui sotto tre proposte con tre capacità diverse.

Oltre il modello per pescatori il catalogo offre quello Mini (per bambini e adulti di corporatura minuta) dedicato soprattutto ad uso ludico: «per giocare a “bumper boats”». L’azienda vende anche il Mini Dock da agganciare al GoBoat oppure si usa come una tavola fitness autonoma. Per gli amanti dei cani c’è pure il dog dock dedicato alla navigazione con gli amici a quattro zampe.

Abbiamo dato i prezzi in euro, ma per ora si vende negli Usa – in quasi tutti gli Stati – in Canada, Giamaica e Bahamas.