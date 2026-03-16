GO-e debutta in Italia con le wallbox bidirezionali pronte per il V1G







Arriva dall’Austria la proposta di una nuova gamma di wallbox, Go-e, che si candida a diventare una delle più interessanti dell’anno. Se non altro perchè è già in linea con i nuovi standard CIR che entreranno in vigore il 1° luglio e tanto scompiglio stanno suscitando tra i produttori italiani. Ma i plus di GO-e non si fermano qui, come ci ha raccontato a Key 2026 il responsabile vendite per l’Italia John Maxa.

Dalla Carinzia la sfida del fondatore Petr Pötzi

Go-e (qui il sito) nasce in Carinzia, nel 2016, quando il neo patentato Peter Pötzi acquista la sua prima auto elettrica e si rende conto che la ricarica domestica potrebbe funzionare molto meglio di quanto fosse consentito dalle wallbox al tempo sul mercato. Dunque se la progetta da sè, in cantina, e nel 2017 è pronto a produrla in serie. E’ intelligente (dialoga con l’auto e con l’impianto di casa bilanciando i carichi) ed è mobile (si può utilizzare ovunque, semplicemente connettendola a una presa industriale monofase o trifase. Bingo! Da allora Go-e Charger Gemini si è evoluta fino alla versione Flex 2.0 ed è stata venduta in Austria, Germani e Paesi del Nord Europa in oltre 400.000 esemplari.

Con i nuovi modelli fissi Go-e Carger Core e Go-e Charger Pro l’azienda austriaca ha deciso di sbarcare anche in Italia. Prima in Alto Adige, con un partner locale, ora in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna seguendo un pò l’avanzata da nord verso sud delle auto ricaricabili nel nostro Paese. «L’Italia ha uno dei parchi auto più grandi d’Europa, e anche se è in ritardo con l’elettrificazione dovrà pure sostituire i veicoli che stanno invecchiando. Il potenziale del mercato è molto promettente, come dimostra l’affollamento qui a Key, e noi vogliamo presidiarlo» ci dice Maxa.

A Key 2026 con due modelli già “pronti a tutto”

I due modelli presentati a Key 2026 hanno in comune un pacchetto hardware e software ricco di funzioni innovative.

Dialogano con l’impianto fotovoltaico ottimizzando l’autoconsumo; consentono di intercettare e sfruttare la flessibilità oraria delle tariffe grazie allo scambio dati con la rete; sono abilitate alla bidirezionalità; sono compatibili con corrente monofase o trifase; dispongono di timer per avvio e fine ricarica; si possono monitorare da remoto, via app o via cavo con un controller; bilanciano i carichi con gli altri usi domestici.

Infine incorporano già i nuovi requisiti CIR (Controllore Infrastrutture Ricarica) che diventeranno obbligatori dal 1° luglio permettendo la regolazione automatica della potenza in accordo con le richieste della rete (V1G).

Nella versione Pro per installazioni business integra un contatore energetico certificato per la fatturazione del singolo utente e un sistema di bilanciamento delle potenza disponibile tra più punti di ricarica (fino a circa un centinaio), quando più auto sono connesse. Consumi, utilizzi e configurazione di tutti i dispositivi installati in azienda sono gestiti e monitorati da un portale a disposizione del fleet manager.

La migliore assistenza? Quella che non serve

Tutti i Go-e Charger sono prodotti in Austria con componenti in prevalenza europei. Un servizio assistenza in italiano supporta installatori e utenti dal lunedì al venerdì. «Nessun compromesso sulla qualità dei dispositivi: l’affidabilità è il vero valore aggiunto» conclude Maxa. E aggiunge: «La miglior assistenza tecnica è quella che non serve».