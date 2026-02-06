Gnl sulle navi? “Un problema” secondo uno studio CE Delft

Il GNL per le navi più che un’opportunità, è un problema. Questa è la tesi di un nuovo studio firmato da CE Delft per l’associazione tedesca NABU e diffuso in Italia da Cittadini per l’Aria. Il problema? La difficoltà delle navi a GNL di alimentarsi dalle banchine elettriche. Un dato importante, visto che il cold ironing è la soluzione migliore, se non l’unica, per garantire emissioni zero e tutelare la salute dei cittadini.

Tutti i problemi del GNL

«I risultati mostrano chiaramente che il GNL non è una tecnologia di transizione praticabile per il trasporto marittimo. Molte navi potranno adempiere solo in maniera limitata all’obbligo di allaccio all’alimentazione da terra a causa del cosiddetto “boil-off gas” (anche detto “BOG”), che si produce inevitabilmente nei serbatoi del GNL e che va scaricato continuamente. Se, mentre è in porto, questo gas non viene utilizzato dai motori della nave, come accade durante la navigazione, può generare ulteriori emissioni di metano o problemi di sicurezza riconducibili all’aumento della pressione nei serbatoi».

Chiara la logica. Spiegata bene da Cittadini dell’Aria. Dal 2030 i motori non possono essere accesi durante la sosta in porto «le emissioni di BOG delle navi a GNL rischiano di compromettere le misure chiave per ridurre le emissioni climalteranti». Parola di Sönke Diesener, esperto di trasporti marittimi di NABU.

«Il funzionamento delle navi a GNL rilascia, sia a causa delle fughe durante la produzione, il trasporto e l’utilizzo, sia dal boil-off gas come evidenzia questo studio, grandi quantità di metano, un gas che ha un impatto climatico a breve termine circa 85 volte superiore a quello della CO₂ e che, molti studi indicano non avere alcun vantaggio climatico rispetto ai combustibili convenzionali» sottolinea Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’aria.

Ancora pochi meso per valutare le banchine elettriche italiane

L’interessante studio di Nabu e le notazioni di Cittadini per l’Aria non sono l’unico problema. Grazie al tanto contestato Green Deal con il Pnrr 40 porti italiani hanno avuto a disposizione 700 milioni di euro. Entro giugno 2026 devono essere conclusi i lavori. C’è da capire se tutti chiuderanno in tempo i cantieri e poi quanto tempo impieghino per individuare il gestore del servizio. Servono bandi, regolamenti, investimenti.

Il pubblico oltre che con gli investimenti sull’ infrastruttura mette a disposizione 500 milioni per abbattere il costo dell’energia. Ma esistono problemi nella conversione di alcuni navi, anche se Assoarmatori è ottimista pur rilevando delle criticità. Gli ostacoli tecnici sono superabili ma l’ondata politica negazionista da Trump a Salvini è un ostacolo la transizione energetica.