Che tranvata al Gnl, il gas viaggia via nave: “Inquina molto più del carbone”

Secondo uno studio della prestigiosa Cornell University, tutte le attività per la produzione di Gnl (dall’estrazione del gas al trasporto fino alla rigassificazione) nell’arco di 20 anni inquinano di più del carbone. In sostanza, l’accusa è di greenwashing da parte di Big Oil che lo fa passare per una energia nettamente più pulita

A sostenerlo è uno degli atenei della Ivy League, uno dei centri della ricerca mondiale. Se prendiamo in considerazione tutto il ciclo di vita del Gnl (il gas naturale liquefatto che viene trasportato via mare), si scopre che – nell’arco di 20 anni – inquina molto di più del carbone.

“Il gas sotto forma di Gnl ha una impronta di gas serra superiore a qualsiasi altro combustibile, carbone compreso”

Lo racconta il Guardian, quotidiano progressista britannico, che riporta gli esiti di uno studio (pubblicato sulla rivista Energy Science&Ingeneering) a firma dello scienziato ambientale Robert Howart, che lo riassume così: “L’idea che il carbone sia peggiore per il clima è sbagliata: il GNL ha un’impronta di gas serra maggiore di qualsiasi altro combustibile“.

Una batosta per Big Oil che da anni propaganda il gas come il “più pulito” dei combustibili fossili: si scopre invece che i gas serra che si accumulano per le attività di estrazione, lavorazione, trasporto via mare, liquefazione, fino ad arrivare alle emissioni finali sono nettamente superiori alle attività legate al carbone: il 33% in più in 20 anni.

Diverso, ovviamente, per il gas trasportato via tubo: in questa caso abbiamo un minimo di dispersione ma ci evitiamo liquefazione, trasporto e rigassificazione.

Big Oil accusata ancora una volta di “greenwashing”

Il professor Howart, come riporta ancora il Guardian, ne dà un giudizio molto severo: “Pensare che dovremmo trasportare questo gas come soluzione climatica è semplicemente sbagliato. È un greenwashing da parte delle compagnie petrolifere e del gas che hanno gravemente sottovalutato le emissioni di questo tipo di energia“.

Del resto, gli studi che indicano l’estrazione e l’uso del gas sotto forma di Gnl tra i principali responsabili della cambiamento climatico si stanno susseguendo.

Solo poco tempo fa – come raccontato anche da VaiEnergy – uno studio ha rivelato come le fuoriuscite di gas durante le operazioni di estrazioni sono molto più inquinanti di quanto si pensasse in precedenza: solo negli Usa sono quattro volte superiori ai limiti di legge.

Il 3,5% del gas che arriva al cliente finale si disperde nell’atmosfera senza essere bruciato

Ed è una delle evidenze segnalate dallo studio della Cornell University: fino al 3,5% del gas consegnato fuoriesce nell’atmosfera senza essere bruciato, molto di più di quanto si pensasse in precedenza.

Anche tralasciando le emissioni durante la fase di trivellazione e i danni ambientali della pratica del fracking (la frantumazione degli stati rocciosi), “circa la metà delle emissioni totali – riporta sempre il Guardian – si verifica durante il lungo viaggio che il gas compie attraverso le condotte fino ai terminali costieri“.

Il documento è stato attaccato da più parti. Sia da esperti, sia da Big Oil così come dalla politica. Quattro membri repubblicani del Congresso lo hanno definito “sbagliato e difettoso”. “È difficile da accettare che il gas abbia un’impatto sul clima peggiore del carbone”, ha affermato David Dismukes, un noto consulente e ricercatore energetico.

Un gruppo di 125 scienziati e ricercatori ha difeso il lavoro di Howart e ha scritto in proposito una lettera al presidente Joe Biden perché sospenda le esportazioni di Gnl.

