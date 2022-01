Gli sposini in Twingo raccontano il primo anno elettrico

Gli sposini in Twingo, Lino e Veronica, raccontano il loro primo anno (e che anno…) in elettrico. Prima di loro lo avevano fatto Biagio, abruzzese con la Dacia Spring. Luca, passato dalla Toyota alla Tesla Model 3 (foto). Elisabetta e Federico, proprietari di una Renault Zoe. E Paolo, che ha una Volkswagen ID.4. Chi volesse condividere la sua esperienza può scrivere a info@vaielettrico.it.

di Lino e Veronica Di Santo

“Abbiamo acquistato, usufruendo degli incentivi statali e regionali, nel marzo 2021 una Renault Twingo elettrica, consegnataci in giugno e subito ribattezzata Celeste! Per una coppia giovane in procinto di matrimonio, la necessità iniziale era di poter avere un’auto elettrica da utilizzare a Milano (spesa, commissioni…) e per qualche gita al lago“.

Gli sposini in Twingo: da Milano alla Calabria per le nozze e poi…

Pensavamo di percorrere 2-3mila km annui e stavamo addirittura pensando di fare un’assicurazione basata sui KM (3.500km inclusi, il resto da pagare a parte). Alla fine abbiamo fatto l’assicurazione normale e ci è venuta l’idea addirittura di utilizzare la nostra TWINGO per sposarci…in Calabria! Abbiamo fatto, con tante tappe, Milano-Cirò Marina e abbiamo apprezzato l’elettrico con la sua guida fluida e scattante. Con consumi ridicoli, percorrendo prevalentemente statali e ricaricando man mano nelle colonnine lungo la via. Certo, occorre programmazione e ci sono stati momenti di preoccupazione, ma più macinavamo km più restavamo ammaliati da un mondo nuovo. Tanto da decidere di fare il viaggio di nozze in macchina!!! Prima in Sicilia e poi risalendo lo stivale a Rimini, Verona, Salisburgo, Monaco, Praga. Per poi chiudere con Curon e Santa Caterina Valfurva (tappa obbligata sul Passo dello Stelvio!!!) e infine Milano….“.

Gli sposini in Twingo: 10 mila km in 6 mesi

“In 2 mesi macinati quasi 7.000km!!! INCREDIBILE!!! Ancora più incredibile considerando che la Twingo ha 22kW di batteria e quindi autonomia di 200km circa! Ha però il vantaggio ENORME di poter ricaricare proprio a 22kW e quindi in 1h e poco più di pausa si riesce a ripartire col “pieno”. Pensavamo che a quel punto l’auto venisse relegata all’utilizzo per spesa e commissioni…Ma a Milano il parcheggio per le elettriche è gratuito e non c’è l’Ecopass. Quindi la Twingo è diventata anche l’auto per andare in ufficio (zona Montenapoleone) e ogni giorno sono 10km tra andata e ritorno….Inoltre le gite domenicali non sono mancate, e le molte uscite per cercare ispirazione per arredare casa…Morale della favola: in 6 mesi precisi abbiamo percorso 10 mila km!!! L’auto è perfetta, pensare di tornare al benzina o al gasolio ci sembra inconcepibile….l’unico neo è che in inverno l’autonomia è drasticamente scesa, ma tutto sommato una situazione accettabile e che si manifesta solo nei mesi rigidi“.

“Quanto poco si spende di ricarica e tutto il resto”. (E ora bebé in arrivo)

“Capitolo costi: in 10mila km, non avendo ancora il garage con la wallbox, abbiamo utilizzato solo colonnine. Molte gratuite dei supermercati vicino casa o lungo i vari percorsi (a Verona ad esempio le colonnine comunali sono gratuite). Abbiamo speso 180€ per le ricariche….praticamente nulla (meno di 2 centesimi per km!!!)…. L’assicurazione costa 260€ annui (RC+cristalli+assistenza stradale)….Zero bollo e zero costo di parcheggi in centro a Milano. L’auto elettrica ha un costo di gestione veramente bassissimo, l’avevamo letto ma non ci saremmo mai immaginato di spendere 1/10 di quanto spendevamo prima!!! È davvero il massimo!!! Per non parlare della comodità di poter parcheggiare a 2 passi dal Duomo o di poterci recare in ufficio in auto senza prendere pioggia. O dover prendere gli affollati mezzi pubblici (nel periodo Covid!). E adesso già sogniamo di affiancare alla nostra cara Twingo una familiare più grande, adatta a fare anche viaggi lunghi (con il bebè in arrivo!)“.

