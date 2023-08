Gli scooter affondano il mercato elettrico di luglio

Il mercato delle due ruote elettriche continua ad affannare, per usare un termine morbido. Mentre il settore accelera, le zero emissioni frenano. A rallentare soprattutto gli scooter.

Il 2023 continua ad essere un anno nero per le due ruote elettriche. D’altra parte il bilancio del primo semestre aveva ritratto un mercato in difficoltà e anche le immatricolazioni di Luglio confermano la tendenza emersa. A fronte di un incremento delle vendite delle due ruote a benzina (+17%), i veicoli elettrici chiudono luglio con un -35,6%. I veicoli immatricolati in totale sono 1.397, un dato negativo se paragonato al 2.169 dello stesso periodo del 2022, ma in continuità con il 1.606 dello scorso mese.

Così il saldo gennaio-luglio arriva addirittura a segnare un -23,25%, con 8.640 veicoli venduti rispetto agli 11.258 del 2022.

Gli scooter affondano il mercato

Leggendo più nel dettaglio i dati forniti da Ancma, sono gli scooter a trascinare a fondo le statistiche. Nel mese di luglio le vendite sono quasi dimezzate (-44,7%) rispetto al luglio 2022, passando da 1.329 a 735. Considerando che proprio gli scooter rappresentano quasi la metà dell’immatricolato elettrico, è facile capire come un calo in questo segmento si rifletta con maggior forza sull’intero settore.

Non se la passano bene nemmeno le moto e i ciclomotori. Questi ultimi a luglio si fermano a 615 immatricolazioni (nel 2022 erano state 783) registrando un -21,5%. Le moto elettriche segnano un -17,5% e con 57 veicoli targati sono il le due ruote elettriche più in salute.

Se proprio si vuole cercare un numero che va nella direzione giusta ci si può mestamente consolare pensando che il -35,6% di questo mese è migliore del -54,6% di giugno. Ma di certo non basta per andare in vacanza con il sorriso.

