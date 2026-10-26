Gli ordini fioccano, ma mancano le batterie per ID.Polo e Raval

Le celle delle batterie sono fornite da PowerCo, che in questa fase non riesce a far fronte alla richieste in arrivo dalla fabbrica di Volkswagen Group. E così, nello sconcerto dei sindacati, le linee di montaggio sono state fermate da venerdì 23 ottobre. Annullando tre turni di lavoro sulla Linea 1 fino a lunedì 26. La decisione ha creato grande sorpresa: inizialmente c’erano apprensioni sull’accoglienza che il mercato avrebbe riservato alle piccole del gruppo VW. Ma ora ci si trova nella situazione opposta. E i sindacati stimano che per queste difficoltà circa 1.900 veicoli non siano usciti dalle catene di montaggio. Annullando ulteriormente i tempi di consegna di ID.Polo e Raval, già piuttosto lunghi. Avviata in giugno, questa linea di montaggio sta ancora affrontando la prevista salita produttiva (ramp-up) per arrivare a pieno regime. Ma sfiora già la produzione di 1.000 veicoli al giorno.

“Già 150 mila ordini per questa famiglia di modelli”

Il fatto è che per la Raval si parla di 51.000 ordini già firmati. E numeri maggiori riguarderebbe la ID. Polo, anche se l’azienda a inizio ottobre ne aveva confermati 40 mila. La Skoda Epiq e la Volkswagen ID. Cross, gli altri due modelli della famiglia nati sulla stessa base, sono invece saranno assemblati in un altro sito spagnolo. Al Salone di Parigi Thomas Schäfer, n’1 della marca VW, aveva annunciato che i 4 modelli avevano già raccolto “quasi 150.000 ordini”. E c’è un altro aspetto a rendere la situazione paradossale. In questa fase queste vetture fanno parte della ristretta pattuglia dei modelli di maggior successo del gruppo. Un dato che ha due facce. Uno chiaramente positivo, perché finalmente Volkswagen fa numeri significativi anche nell’elettrico. Un altro che fa quantomeno riflettere, dato che i margini di guadagno nelle auto a batterie sono più esigui rispetto alle super-ammortizzate auto termiche. E questo in un un momento di bilanci complicati per Volkswagen…