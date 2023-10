Gli italiani vogliono ricaricare con carta di credito. È quel che rileva uno Studio di The European House Ambrosetti e Visa, uno dei grandi player del settore.

Gli italiani vogliono ricaricare con carta: il 94,6%, dicono Ambrosetti e Visa

La quasi totalità dei possessori di veicoli elettrici preferirebbe pagare presso tutti i punti di ricarica con lo stesso metodo di pagamento (92,6%). Ritiene che tutti i punti di ricarica dovrebbero accettare carte di credito/debito (94,6%) e che questo faciliterebbe l’accesso alla mobilità elettrica (93,0%). È quanto emerge dall’ultimo Studio “Pagamenti elettronici per la ricarica dei veicoli elettrici“, che analizzare il punto di vista degli italiani sul pagamento presso i punti di ricarica. In particolare, il 65,8% dei possessori di un veicolo elettrico ritiene che l’attuale sistema di accettazione sia scomodo. Il motivo? Non è possibile pagare con un unico mezzo presso tutti i punti di ricarica. Al tempo stesso, il 56,8% considera che l’attuale sistema sia complesso, in quanto è necessario sapere in anticipo quale azienda opera in ogni punto. E disporre dell’apposita app, anche se il realtà con l’interoperabilità è possibile con con un unico gestore accedere a decine di network.

“Pagare alla colonnina dev’essere facile come bere un caffè”

Tra le proposte di nuove soluzioni per risolvere le criticità dell’attuale sistema, tutti gli utenti intervistati considerano la carta di credito/debito come il mezzo migliore. La scomodità del processo di ricarica risulta un fattore frenante nella transizione verso l’elettrico. Per il 12,9% dei non possessori di un veicolo, l’incertezza riguardo le modalità di pagamento rappresenta il principale ostacolo all’acquisto. “La diffusione delle auto elettriche è in crescita. E crediamo che gli utenti debbano avere le stesse opzioni di pagamento delle ricariche tramite carte fisiche o digitali, così come avviene alla pompa di benzina tradizionale“, sottolinea Stefano M. Stoppani, country manager Visa Italia. “Ricaricare l’auto dev’essere facile come pagare un caffè. Per questo collaboriamo con il settore affinché integri standard che forniscano ai consumatori maggiore convenienza e possibilità di scelta“. In realtà diversi network, tra cui Ewiva, Neogy, Ionity e Atlante (qui), già prevedono la possibilità di pagare con carta di credito.