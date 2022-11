Gli italiani amano le plug in più delle elettriche

Gli italiani amano le plug in: siamo l’unico Paese in Europa in cui se ne vendono più delle elettriche. E in testa ora c’è un’auto cinese: la Lynk & CO. 01.

Gli italiani amano le plug in e ora c’è una cinese in testa

È evidente che delle elettriche pure gli italiani non si fidano ancora, complice anche forsennate campagne mediatiche condotte da giornalisti come Nicola Porro. E così, mentre le EV continuano a perdere quote di mercato, le auto col doppio motore sono risalite al 5,2% in ottobre, con 6.116 immatricolazioni. La quota di mercato è del 5,2%, contro il misero 3,1% delle elettriche con 3.696 auto vendute. Anche sul totale dei primi dieci mesi dell’anno non c’è gara: 55.770 le plug in, 39.780 le elettriche. E un altro dato che colpisce: in testa alla classifica delle plug in più vendute è balzato un modello cinese, la Lynk & Co 01, con 930 auto consegnate in ottobre. E non è il fuoco di paglia di un mese: anche sul totale del 2022 la Lynk si piazza sul podio con 3.316 immatricolazioni, preceduta solo dalle due Jeep, la Compass e la Renegade.

Favorite negli incentivi con un tetto di prezzo più alto delle elettriche

Da dove deriva questa che è sicuramente un’anomalia italiana? La diffidenza verso le elettriche pure, con la cosiddetta ansia da autonomia, è solo una parte della spiegazione. Pesa la sconcertante decisione presa a suo tempo dal ministro Giancarlo Giorgetti di stabilire un tetto di prezzo per gli incentivi ben più alto per le plug-in. Siamo a 45 mila euro più IVA, quindi di fatto oltre i 50 mila euro, mentre per le elettriche il limite massimo è di 35 mila euro più IVA. In quella forchetta di prezzo ci sono tante delle auto che vediamo nella tabella in alto con i dieci modelli più venduti. C’è ancora l’idea che le elettriche siano il Cavallo di Troia che porterà le auto cinesi a conquistare il mercato italiano. E quindi si sono privilegiate le plug in, dove spunta come leader, guarda caso, proprio un modello arrivato da Pechino…