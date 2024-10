Gli industriali e Stellantis: povera Italia…

Gli industriali e Stellantis: viene da dire “povera Italia” nel leggere quel che pensano gli imprenditori della presunta crisi del colosso automobilistico.

Gli industriali e Stellantis: la colpa è sempre dell’elettrico

Partiamo da un presupposto: qualsiasi problema affligga il mondo dell’auto, la colpa è sempre dell’elettrico. E così se rallenta il gruppone che comprende anche i principali marchi italiani, a cominciare da Fiat, il capro espiatorio viene immediatamente identificato nelle auto a batterie. Si è allineato anche l’ineffabile presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, secondo il quale il caso Stellantis “purtroppo è dovuto all’appiattimento che è stato fatto sul tema di puntare tutto sull’elettrico. Noi siamo sempre stati diffidenti sulla scelta di questo tipo, perché le materie prime per la produzione delle batterie si trovano tutte in Cina o nei Paesi del sud-est asiatico“. E ancora: “In Europa non c’è la capacità.Nella produzione delle batterie siamo assolutamente indietro, dobbiamo ripensare i tempi di questa transizione e ripensare anche alle tecnologie“. Sembra, a sentire queste parole, che si parli di un’azienda in bancarotta che ha fatto l’errore di puntate tutto su un unica tecnologia.

Urso: “Stellantis dia all’Italia quel che l’Italia ha dato alla Fiat…”

Non si sa bene su che cosa si basi Spada. È vero che Stellantis in questi mesi sta accusa un rallentamento, lanciando un allarme sui profitti 2024. Ma parliamo di un’azienda che ha chiuso i primi 6 mesi con 5,6 miliardi di utile netto e 85 miliardi di fatturato. La flessione è dovuta soprattutto al calo di vendite negli USA, dove non sono certo le elettriche il piatto forte di Stellantis. Che, anche a livello mondiale, ha nelle auto a batterie una parte marginale del suo business. Per anni il modello EV più venduto è stata la 500e, ora ai box in attesa della nuova versione, più competitiva per prezzo e autonomia. Poi c’è la Peugeot e-208 e poco altro. Ma il cuore della gamma è fatto di modelli diesel e benzina ed è qui che ci sono i problemi. Ma si continua a far finta di non vedere e a scaricare tutte le colpe sull’elettrico. Mentre il ministro Adolfo Urso se n’è uscito con parole ancora più sconcertanti: “Stellantis dia all’Italia quel che l’Italia ha dato alla Fiat in questi decenni“. Come se i francesi avessero comprato Fiat, Alfa, Lancia ecc. per restituire all’Italia quel che nel tempo si sono presi gli Agnelli. Poveri noi…