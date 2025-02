Gli incentivi statali tardano? Ecco gli sconti Askoll e VMoto

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

In attesa di capire quando verranno attivati i fondi governativi per le due ruote elettriche nel 2025, continua la spinta promozionale di diverse aziende di settore. Dopo gli sconti di Zero Motorcycles ora è la volta degli incentivi Askoll e VMoto.

La Casa vicentina ha voluto anticipare i tempi attivato da subito il cosiddetto Bonus Askoll, con il quale è possibile acquistare gli scooter elettrici XKP 45 e XKP 70 con sconti vantaggiosi fino a 1.200 euro.

Nello specifico, grazie alla promozione il prezzo dell’XKP 45 passa da 3.990 a 2.990 euro, mentre il più performante XKP 70 da 4.790 a 3.590 euro.

L’XKP è l’ultimo modello di scooter elettrico prodotto da Askoll. Le due versioni XKP 45 (L1) e XKP 70 (L3e) si differenziano per la velocità massima raggiungibile (45 km/h contro 66 km/h) e l’autonomia dichiarata, leggermente più alta nel secondo (90 km).

Askoll fa sapere che la promozione è valida solo per gli acquisti effettuati nei punti vendita aderenti all’iniziativa.

Incentivi VMoto

Dopo la campagna promozionale lanciata nei giorni scorsi da Zero Motorcycles, un altro importante brand internazionale come VMoto si sta dando da fare per offrire vantaggi concreti – e in anticipo rispetto ai bonus statali – a chi sceglie di passare subito alle due ruote elettriche.

Per avere dettagli specifici sulle offerte, VMoto invita gli interessati a rivolgersi all’ufficio commerciale (backoffice_italy@vmoto.com). Tra le opportunità previste dai cosiddetti “Ecoincentivi VMoto” spicca in particolare l’estensione di 1 anno della garanzia del mezzo compresa nel prezzo.

Anche in questo caso la promozione è valida presso i rivenditori aderenti l’iniziativa.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –