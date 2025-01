Incentivi plugin, sono andati esauriti?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Gli incentivi per le ibride plugin sono andati veramente esauriti? Su alcuni organi di stampa anche seri e affidabili – dall’Ansa al Sole24Ore – si legge di fondi ecobonus terminati. Se la notizia è vera in un giorno sono stati richiesti circa il 40% dei contributi.

Il 30 dicembre a disposizione ancora 52 milioni per le auto ibride plugin. Esauriti in 24 ore?

A meno di 24 ore dalla scadenza dell’ecobonus – il 30 dicembre – sono stati prenotati e impegnati 52 milioni di incentivi dedicati alle auto plugin? Può essere. A giugno, per esempio, i 200 milioni destinati alle auto elettriche sono evaporati in meno di 9 ore. Possibilissimo, quindi. Ci sta.

Per sei mesi le richieste sono andate a rilento. Ecco i numeri: 125 milioni stanziati e 73 prenotati – il cittadino li richiede tramite concessionario – così che al 30 gennaio sono rimasti disponibili 52 milioni.

Una misura che fino a quel momento aveva funzionato poco in 24 ore registra una forte accelerazione. Spettacolare. Ma come mai si è verificato questo rush finale?

Nessuna informazione da Invitalia

Abbiamo scritto a Invitalia – più diversi tentativi andati a vuoto per entrare in contatto telefonico con l’ufficio stampa – e nessuna risposta.

Una richiesta utile anche per verificare se l’azzeramento delle misure sul sito ecobonus – riguarda tutti gli incentivi – corrisponda ad una effettiva prenotazione e relativa spesa dei fondi.

Se le risorse sono state tutte richieste, sarebbe interessante sapere, se esiste, una motivazione.

Sul capitolo incentivi c’è tanto da capire. Partiranno e quando gli incentivi dedicati ai motori elettrici per le barche? Sono stati tutti impegnati i fondi per le colonnine domestiche e ci sarà un nuovo bando?

Tutte domande in attesa di risposta. Sicuramente è chiaro che gli incentivi non sono stati calibrati bene: gran successo per quelli elettrici, ma poi la gran parte delle risorse sono state destinate a veicoli termici. Green ma pur sempre più inquinanti di un’auto BEV.

