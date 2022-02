Gli incentivi finiranno subito anche stavolta? E le batterie…?

Gli incentivi finiranno subito anche stavolta, come accaduto nel 2021? Lo chiede un lettore intenzionato ad acquistare una Volkswagen. Un altro è preoccupato per le batterie della Citroen plug-in di cui aspetta da mesi la consegna. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Gli incentivi finiranno? “Ecco il mio timore”

“Vorrei che mi chiariste un dubbio che mi è sorto leggendo sul vostro sito quel che è accaduto con gli incentivi a fine 2021. Sono intenzionato ad acquistare un’auto elettrica, quasi certamente una Volkswagen ID.3, e mi ero già informato a ottobre scorso. Poi, non ho capito bene perché, il concessionario mi ha detto che il bonus si è volatilizzato in poche ore e non era possibile usufruirne. Qualche giorno fa avete scritto che il governo si è impegnato a riproporre gli incentivi: c’è il pericolo che succeda di nuovo la stessa cosa? Bisognerà affrettarsi a fare il contratto appena gli incentivi entrano in vigore? Se possibile, vorrei evitarlo, l’acquisto di un’auto non è una cosa banale, mi piacerebbe farlo con la dovuta calma e ponderatezza. Con la pressione dei minuti contati si sbaglia sempre“. S. Russo.

Gli incentivi finiranno? Dipende dal governo: se ha imparato la lezione, no problem…

Risposta. Quel che è accaduto a fine ottobre non è un mistero. Sapendo che per diversi mesi il governo non avrebbe rinnovato gli incentivi, alcune aziende hanno fatto incetta di prenotazioni. Per poi rivendere le auto acquistate come km 0 (con uno sconto sostanzialmente pari all’incentivo) nei mesi successivi. Il giochetto si ripeterà? Dipende dal governo: se ha imparato la lezione, metterà una dotazione di fondi tale da scoraggiare queste operazioni, che sul piano formale, peraltro, sono del tutto legittime. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, quando verrà pubblicata la nuova normativa. I soldi sulla carta ci sono (un miliardo all’anno per 8 anni), ma una parte va al sostegno dell’industria e un’altra ai bonus destinati alle auto benzina e diesel. Certo, sarebbe veramente triste se si desse ancora spazio a queste manovre furbette, tagliando fuori gli acquirenti “normali” come il sig. Russo.

“Mi preoccupa la batteria della mia Citroen”

“Sono nuovo sulla pagina, sto leggendo un po’ di articoli ed esperienze sulle plug-in Hybrid perché sono in attesa che Leasys mi consegni una Citroen C5 Aircross Hybrid. Ho una domanda da fare a chi è più informato di me. L’auto in questione è una Km 0 ed è ferma in concessionaria da un anno ormai, immatricolata 30 marzo 2021. Incredibilmente Leasys ancora non me l’ha consegnata, nonostante la desiderata consegna fosse 1° dicembre 21. Adesso la mia paura è che la batteria da 13,2 kW/h che alimenta il motore elettrico, stando ferma un anno, si possa essere un qualche modo danneggiata o deteriorata. E quindi non sia ormai pari al nuovo. Se questa mia perplessità dovesse essere fondata , mi ritroverò con un’auto con una batteria poco efficiente, con aumento dei consumi e quindi costi per le mie tasche . Vorrei un parere di un esperto per capire se intentare un contenzioso per i ritardi nella consegna“. Fabio Sichel Turco.

Non dovrebbero esserci problemi

Risposta. Non dovrebbero esserci problemi particolari, forse i suoi timori sono dovuti a un equivoco. Le batterie restando ferme a lungo perdono una piccola percentuale dell’energia stivata, ma non perdono capacità. È come se in un serbatoio una frazione della benzina immessa evaporasse, ma, quando poi si rifornisce, i litri che si immettono sono sempre gli stessi. Per le auto elettriche il primo fenomeno (la perdita di carica) è spiegata anche in in una sezione del sito ufficiale della Tesla: “Si prevede che un’auto Tesla consumi circa l’1% di carica al giorno mentre è parcheggiata. In alcuni casi, potresti notare che il consumo è maggiore…”. Seguono consigli su come limitare questo problema. Per fugare ogni dubbio, visti i ritardi nelle consegne, potrebbe forse chiedere a Leasys un test che certifichi lo stato di salute delle batterie della sua Citroen.