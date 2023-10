Gli incentivi della Regione Veneto: confermato il solito pasticcio

Un pasticcio il bando regionale del Veneto che eroga incentivi per la sostituzione delle auto inquinanti con veicoli green (leggi qui). Denuncia molto articolata di Amedeo. Purtroppo è solo uno dei tanti bandi, ricordiamo anche quello per la wallbox, tortuoso e spesso inefficace, Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Tutte le difficoltà per avere il contributo, per alcuni impossibile

“Caro Vaielettrico, finalmente dopo il comunicato stampa è uscito il bando rottamazione delle auto inquinanti della mia regione, il Veneto. Dovrebbe essere interessante perché chi come me volesse comprare un elettrico e ha un ISEE sotto i 25000 euro (o 31250 nei comuni che hanno fatto ordinanze per la qualità dell’aria) perchè può accedere in teoria a un contributo di 8400 euro cumulabili con i 5000 dell’ecobonus statale“.

Molto interessante, si arriva a 13.400 euro, ma Amadeo evidenzia i problemi: “Il contributo statale è erogato come sconto in fattura mentre per quello regionale bisogna seguire questo iter: presentare la manifestazione di interesse dal 17 ottobre al 29 dicembre 2023; attendere il 6/2/2024 quando sarà pubblicata la graduatoria (se rispettano i tempi); acquistare l’auto e fare domanda di contributo entro il 17/5/2024; attendere la graduatoria finale approvata entro il 16 luglio 2024 (se rispettano i tempi).

Un acquisto al buio, perchè non fare graduatorie differenziate?

Il contributo è cumulabile con quello del DPCM 6 aprile 2020 (l’ecobonus Ndr) ma significa che uno dovrebbe acquistare l’auto “al buio” entro il 31/12 sperando di arrivare in posizione utile in graduatoria e ammettendo che l’erogazione del contributo sia velocissima ottenere il bonifico alla fine di luglio. Significa anticipare alla regione 8400 euro per 7 mesi.

Possibile che la graduatoria provvisorie delle manifestazioni di interesse non possa essere gestita con strumenti telematici e aggiornata in continuo man mano che le domande vengono presentate? In questo modo uno saprebbe la propria posizione in graduatoria: dividendo in maniera approssimativa i 7milioni di stanziamento per il massimo contributo (8400 euro) almeno il cittadino saprebbe se sta nelle prime 800 posizioni e che quindi verrà sicuramente finanziato.

Inoltre la regione chiede di allegare oltre alla fattura di acquisto la prova dell’avvenuta rottamazione (che è già in fattura per chi ha ottenuto il contributo statale) e il pagamento del primo bollo (che è già in possesso della regione) per i non esenti. Il vero pasticcio è la graduatoria unica che mette insieme auto a emissioni zero o fino a 160 g CO/2. Forse graduatorie separate per elettrico (7000 euro) e termiche avrebbe aiutato„. Amedeo

Risposta (Gian Basilio Nieddu) – Che dire? Basterebbe seguire le regole dell’ecobonus nazionale oppure il suggerimento di Amedeo con la creazione di graduatorie separate per semplificare la pratica. Ma soprattutto ha senso finanziare ancora le auto termiche?

Sul fronte gestione incentivi la situazione in Italia è pessima. Ricordiamo che in questi giorni sarà possibile presentare domanda per ottenere il contributo wallbox per il 2022 ma solo per chi ha acquistato da ottobre, fuori tutti coloro che hanno fatto l’acquisto prima. Il problema è che la dotazione 2022 è uguale a quella del 2023 ovvero 40 milioni per tre mesi e altri 40 per 12. Rischio soldi non spesi.

Ricordiamo anche il contributo Retrofit. Approvato per il 2022 ma quando è diventato possibile presentare domanda erano scaduti i termini. Insomma un rimborso retroattivo. Gli incentivi per la nautica? Approvati l’anno scorso, ma sono scomparsi dal radar.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –