Gli incentivi da 10 mila euro nel 2022? Vaielettrico risponde

Gli incentivi da 10 mila euro ci saranno nel 2022? Lo chiede un altro lettore, Vincenzo, vista l'altalena di bonus governativi di quest'anno. Vaielettrico risponde.

Gli incentivi da 10 mila euro sono stati decurtati: torneranno l’anno prossimo?

“È da diverso tempo che devo sostituire la mia auto immatricolata nell’ormai lontano 2009 e vorrei procedere all’acquisto con rottamazione di una auto elettrica. Mi sto documentando per vincere i dubbi che attanagliano me, come penso tanti altri. Il timore per la ricarica in caso di tragitti lunghi e il valore dell’auto acquistata ora con delle batterie che probabilmente saranno superate già l’anno prossimo. Vengo però al punto principale: non sono benestante e, dovendo dare un anticipo congruo per l’acquisto dell’auto stavo accantonando l’importo necessario. Con l’impegno contestuale del concessionario di avvisarmi quando la disponibilità del bonus stesse per teminare. Il concessionario un giorno mi telefona e mi comunica che il fondo per il bonus per l’acquisto di auto elettriche si era improvvisamente esaurito. Adducendo come giustificazione che alcune case automobliistiche avvessero prenotato gran parte delle somme del fondo“. (continua)

Gli incentivi da 10 mila euro o solo da 6 mila?

“Mio malgrado”, prosegue la lettera, ” ho dovuto attendere il rifinanziamento, avvenuto con 57 milioni prelevati dal fondo destinato all’extrabonus. E ciò ha determinato la fine del beneficio dell’extrabonus di 2.000 euro e dei 2.000 euro del concessionario.I fatti hanno dimostrato che il bonus con rottamazione, pur se sceso da 10.000 a 6.000 euro, è andato a ruba. Io non ho aderito al bonus da 6.000 euro poichè per l’acquisto da parte mia di un’auto elettrica era indispensabile il bonus da 10.000 euro previsto in precedenza. Pensate che il Governo possa ripristinare per il 2022 il bonus originario da 10.000 euro (in Francia ammonta a 12.000)? O ritenete che lasceranno quello da 6.000, considerando che anche questo è andato esaurito in pochi giorni”. Vincenzo Cacciatore.

Scommettiamo su questi bonus (4-6 mila), ma chissà…

Risposta. Prevedere che cosa uscirà dalla Legge di bilancio di fine anno è impresa praticamente impossibile. Ma se dovessimo scommettere una vecchia lira punteremmo sicuramente sul rinnovo di questi incentivi: 6 mila euro con rottamazione, 4 mila senza. Questo è l’orientamento che trapela dal governo, anche per soddisfare un maggior numero di domande. C’è però un’incognita che potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso bonus più sostanziosi. Ed è l’imminente COP 26 di Glasgow, il vertice tra i grandi del mondo in cui decidere che cosa fare per frenare il climate change. CI si aspettano impegni precisi, dopo tanti bla-bla-bla (copyright Greta Thunberg). Impegni a cui non potranno sottrarsi in particolare i due Paesi che organizzano la COP 26, il Regno Unito e l’Italia. E chissà che non ci scappi qualche soldino in più per consentire a persone come Vincenzo di passare all’elettrico.

