Gli incentivi contestati e l’ansia da cavo / Vaielettrico risponde

Gli incentivi contestati da Ivan, interessato all’acquisto di una Volkswagen ID.3. E i timori di chi teme che gli rubino il cavo mentre ricarica. Vaielettrico risponde.

Gli incentivi contestati: “Volevo acquistare l’ID.3, poi…”

“Buongiorno, innanzitutto complimenti: senza la vostra dedizione e attenzione (anche alla parte educativa) non sarei stato convinto, quanto sono, a passare all’elettrico. Perso il treno delle piccole VW, fuori produzione e introvabili, mi è capitata una e-Golf scontata. Tuttavia sull’onda della nuova ID.3 city (che ha comunque un’autonomia maggiore) a 34.400 euro, tolti 10.440 euro di eco-bonus la differenza era troppo poca per preferire la e-Golf. E qui casca l’asino! Perché i concessionari VW (tre finora) la ID.3 City te la vogliono vendere solo con parte dell’eco-incentivo e alla fine si arriva a circa 28.000 euro, ben lontano da quello che mi sarei immaginato. Inoltre i 2.000 euro di sconto concessionario sono da applicare sull’imponibile, come chiarito dal Ministero. Quindi se lo applicano sul prezzo finale dell’auto devono scontare 2.440 euro, ma tutti fan finta di non saperlo. I bonus sono due: l’eco-bonus 6.000 euro (a totale carico dallo stato) e il contributo rilancio (agosto 2020) che prevedere 2.000 euro statali e l’obbligo per il concessionario di erogare lo stesso importo sotto forma di sconto. Ma, come da chiarimento (FAQ 46), quello concesso dal concessionario deve essere applicato all’imponibile (cioè prima di addizionare l’IVA) o alternativamente 2440 (2000+IVA) sul prezzo finale. FIAT, tra tutte, si è dimostrata la più onesta in merito da diversi venditori, credo che i venditori abbiano ricevuto una formazione specifica. Questo il link al sito di eco-bonus. Anche se non è un’esperienza positiva spero possa essere utile! Grazie “. Ivan

Gli incentivi contestati: che cosa serve secondo noi

Risposta. Vediamo se la Volkswagen ha voglia di replicare al lettore. La verità è che gli incentivi hanno originato una serie di malintesi interpretativi che hanno finito per indispettire molti clienti. Nell’ultimo numero di Quattroruote, a pag. 43, un lettore di Livorno, Gianluca Gravina, racconta di avere rinunciato ad acquistare una 500 elettrica nella versione “La Prima“. E di essersi sentito proporre un incentivo di soli 4 mila euro, senza lo sconto concessionario. La Fiat è poi intervenuta, consentendo anche a chi acquista questa versione di fruire dell’incentivo della legge 77/2020. Il nostro punto di vista è questo: le Case auto dovrebbero fornire ai concessionari un cartellone da esporre, in cui spiegano con trasparenza come e quali incentivi sono in vigore. Il migliore antidoto alla scarsa conoscenza e anche all’eventuale voglia di qualcuno di giocarci sopra. Questo con tutto il rispetto di chi le auto le vende, mestiere molto difficile di questi tempi.

Possono staccare e rubare il cavo mentre ricarico?

“Sono in procinto di acquistare un’auto elettrica e sto valutando con i test drive i modelli che mi interessano. Ma mi ha assalito un dubbio che riguarda la carica presso le colonnine poste in strada: ma il cavo ha un sistema di blocco in modo che lo possa togliere solo il titolare? O lo può togliere chiunque? Perché sarebbe alquanto fastidioso farselo rubare mentre è in ricarica. Primo perché al momento mi sembra che non sia così facilmente reperibile presso i negozi di ricambi auto (sempre poi che non ti capiti un giorno festivo. Secondo, ma non ultimo, i prezzi dei cavi in questione che ho visto costare parecchie centinaia di euro. Forse adesso non sono ancora molto appetibili dai ladri. Ma quando un domani le auto elettriche saranno più diffuse, non vorrei tornassimo come all’epoca delle autoradio estraibili da tenere sottobraccio. Valerio Onofri (Bologna)

Risposta. No, non torneremo ai tempi dell’autoradio estraibile da portarsi con sé. Solo “il titolare”, come Lei lo chiama, può sbloccare il cavo al termine della ricarica, con la app o con la card. In questi anni abbiamo ricevuto migliaia di segnalazioni di ogni genere, ma mai dell’inconveniente che Lei paventa. Solo, in un paio di casi, del problema opposto: ovvero che per un malfunzionamento della colonnina il cavo non si staccasse più. Con necessità di far intervenire l’assistenza. Situazione molto seccante per chi la vive, ma di un’involontaria comicità, degna di di entrare nella serie “Ridere dell’auto elettrica“.