Gli incentivi ci sono, ma ora mancano le auto…

Gli incentivi ci sono, ma VW e Mercedes: produzione 2022 quasi sold-out

Il problema non è italiano, naturalmente, ma globale. La crisi nelle forniture di componenti, acuita dalla guerra in Ucraina, fanno sì che le catene di montaggio vadano a singhiozzo. E molti tra i principali marchi avvisano che per quest’anno si limiteranno a soddisfare gli ordini già in casa. Peccato che il governo si sia ostinato a mantenere il limite dei 180 giorni per la consegna dell’auto, pena la perdita del bonus. L’Associazione dei costruttori, Unrae, ha chiesto al ministro Giancarlo Giorgetti di allungare il termine, ma niente da fare, la scadenza dei sei mesi rimane. E questo rischia di azzoppare ulteriormente una norma che già ha escluso la grande platea delle persone giuridiche. Nei giorni scorsi è stato il presidente di Volkswagen Group, Herbert Diess, ad annunciare che la produzione di quest’anno è di fatto tutta prenotata. Situazione di fatto confermata anche per Mercedes dal presidente Ora Kallenius.

8-10 mesi di attesa anche per Tesla Model 3

Ora il cerino passa nelle mani dei concessionari, a cui i clienti chiederanno di garantire quel che i venditori non possono promettere. Ovvero la consegna entro sei mesi. Chi n passato è sempre riuscito a contenere i tempi di consegna è Tesla, azienda nota per la straordinaria flessibilità e anche per la trasparenza sui tempi di attesa. Le auto della marca americana sono tutte fuori dagli incentivi, a causa di prezzi superiori al limite dei 35 mila euro più Iva. Ma anche chi prenota un Model 3 oggi sicuramente non l’avrà tra le mani quest’anno: stando al sito ufficiale deve aspettare fino a gennaio-marzo 2023. Lo stesso Elon Musk ha rivelato che “la domanda sta superando la produzione in misura ridicola. In realtà probabilmente limiteremo o semplicemente smetteremo di accettare ordini per qualsiasi cosa oltre un certo periodo di tempo. Perché le attese (per la consegna di nuovi ordini) sono anche a più di un anno di distanza“.

