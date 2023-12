Gli incentivi all’elettrico sono soldi buttati?

Gli incentivi ai veicoli e motori elettrici sono soldi buttati perché non si usa energia pulita e rinnovabile per caricare le batterie. Opinione di Paolo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Senza energia rinnovabile non conviene investire sulla mobilità elettrica. Soldi buttati. E giusto?

“Finché le batterie non si caricano con energia pulita, eolica, idraulica o solare, sono soldi che si possono impiegare meglio. Oggi come oggi sarebbero solo soldi buttati“. Questo è il punto di vista di Paolo che commenta l’articolo sugli incentivi elettrici ai motori marini per le barche, parliamo di 3 mila euro e per un totale di 3 milioni di euro ovvero bruscolini. Questo ragionamento si applica anche a auto, moto, scooter, camion, trattori, ma pure e-bike e monopattini. Ma è giusto quello che sostiene Paolo?

Eppure cresce di continuo la produzione di energia da fonti rinnovabili

Risposta (Gian Basilio Nieddu). E’ tutta energia sporca quella che alimenta le batterie? Vediamo uno degli ultimi comunicati di Terna, il soggetto più informato sul tema, riferito al mese di settembre: “Fabbisogno mensile pari a 25,7 miliari di kWh; copertura della domanda da fonti rinnovabili al 43,8%: prosegue il recupero della produzione idroelettrica, +49,8% rispetto ad agosto 2022; da settembre 2022 a oggi incremento di 4.770 MW di capacità rinnovabile installata; in riduzione la produzione di energia da fonte termica: -20% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e -16,6% nei primi otto mesi dell’anno, con un risparmio complessivo di 3,3 miliardi di metri cubi di gas rispetto al 2022″. Già oggi, insomma, poco meno della metà dell’energia che entra nella batteria di un’auto elettrica è pulita. Poiché però la percentuale di elettricità da fonti rinnovabili aumenta ogni anno, l’auto elettrica comprata oggi sarà ogni anno più pulita. Una termica inquinerà sempre lo stesso fino alla rottamazione E’ ancora convinto il nostro Paolo che gli incentivi siano soldi buttati?

E le emissioni locali dove le mettiamo?

Un tema fondamentale spesso trascurato è quello delle emissioni locali che vengono quasi azzerate con la scelta elettrica anche quando l’energia viene prodotta da centrali a carbone (per di più in via di dismissione). Un dato fondamentale perché si tratta di ridurre tutta una serie di emissioni nocive diffuse con i motori termici. Quelle più pericolose per la salute umana e in particolare per i soggetti più deboli come bambini e anziani.

Ecco cosa scrivono 14mila pediatri italiani in una lettera indirizzata ai sindaci dove chiedono interventi per migliorare la qualità dell’aria: “L’esposizione precoce all’inquinamento atmosferico è collegata a esiti negativi durante la vita fetale e alla nascita, all’aumento della mortalità infantile, a disturbi dello sviluppo neurologico, all’obesità infantile, alla compromissione della funzione polmonare, all’asma e all’otite media”. Tutti argomenti che dovrebbero far valutare positivamente incentivi che contribuiscono a ridurre la presenza di inquinanti nelle nostre città.

