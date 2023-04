Gli e-fuels? La Germania si divide: “Non hanno senso”

Gli autori del documento sostengono che «l’uso a breve e medio termine di e-carburanti elettrici nel trasporto su strada ha poco senso». Qui di seguito i motivi, basati sulle attuali conoscenze scientifica e tecnologiche

Uno spreco di energia verde per l’idrogeno

La produzione globale di elettricità da fonti rinnovabili dovrebbe quasi raddoppiare per raggiungere una quota globale del 10% di idrogeno verde necessario a produrre carburanti sintetici a sufficienza per coprire il fabbisogno previsto nel 2050. Ciò significa che gli e-fuels rimarranno scarsi e costosi per molto tempo venire.

E-fuels indispensabili per industria, aerei e navi

L’uso dell’idrogeno verde e dei combustibili sintetici dovrebbe essere concentrato su quelle applicazioni per le quali non sono disponibili alternative economiche per raggiungere la neutralità dei gas a effetto serra, come l’industria siderurgica, i prodotti chimici di base, le raffinerie e il trasporto aereo e marittimo internazionale. Circa il 15% della domanda energetica finale della Germania nel 2045 sarà solo in queste applicazioni. Ciò significa che difficilmente rimarrebbero quantità utilizzabili di combustibili sintetici per il trasporto su strada.

Costeranno una follia anche nel 2050

L’uso su larga scala di e-carburanti in automobili e camion non è economicamente sostenibile. Le perdite di conversione sono enormi e alternative come l’elettrificazione diretta sono fino a cinque volte più efficienti in termini di consumo di elettricità. In confronto, gli e-fuel sono costosi e le famiglie a basso reddito difficilmente potranno permetterseli in futuro. Gli studi ipotizzano un prezzo compreso tra 1,20 e 3,60 euro al litro per gli e-fuel nel 2050, anche dopo il raggiungimento di significativi potenziali di riduzione dei costi, oltre ai costi per tasse, imposte, margini di profitto, spese di distribuzione e costi di ricerca e sviluppo. Le tasse e le imposte da sole probabilmente aumenteranno il prezzo al litro di un euro. Per fare un confronto: il prezzo al litro per i combustibili fossili senza tasse e imposte è attualmente di circa 0,60-0,70 euro al litro.

Mille euro per ogni tonnellata in meno di CO2, assurdo

Se si valutano i costi per la protezione del clima, i costi di riduzione della CO 2 per le auto con e-fuel nel 2030 sono di circa 1000 euro per tonnellata di CO 2 e quindi molto superiori a quelli della mobilità elettrica o di altre misure di protezione del clima. Ciò significa che al momento ci sono pochissime ragioni per cui lo stato sostenga i carburanti elettronici per auto e camion come parte di una strategia di protezione del clima.

Bassa efficienza, e resta il nodo inquinamento

L’impronta ambientale degli e-fuel è problematica: emettono NO x , monossido di carbonio e particolato quando vengono bruciati in un motore a combustione interna. Inoltre, la loro efficienza complessiva è bassa e la richiesta di energia per la loro produzione è elevata. La forte espansione delle capacità di generazione di elettricità necessarie per questo è associata, tra l’altro, ha enormi fabbisogni in termini di terreno e materie prime critiche, che ha un impatto negativo sulla valutazione del ciclo di vita degli e-combustibili.

Ostacolo all’evoluzione della tecnologia elettrica

L’introduzione sul mercato a breve termine degli e-fuel non è necessaria dal punto di vista dell’apertura tecnologica. La pianificazione odierna prevede che gli e-fuel rispettino gli standard sui carburanti attualmente validi in modo che non siano necessari ulteriori sviluppi nei motori o nelle stazioni di rifornimento. Sono quindi la produzione di combustibili sintetici e l’accelerazione della produzione che determinano l’apertura tecnologica. Tuttavia, poiché gli e-fuel saranno necessari per altre applicazioni, come il trasporto aereo internazionale, si può presumere che il loro sviluppo progredirà indipendentemente dal trasporto su strada. Se, contrariamente alle aspettative, le previsioni scientifiche odierne per gli e-carburanti si rivelassero troppo pessimistiche, il loro utilizzo per il trasporto su strada potrebbe ancora essere preso in considerazione in seguito.

Anche il Prof. Dr. Martin Wietschel, responsabile del Competence Center Energy Technology and Energy Systems presso Fraunhofer ISI e coautore del documento di discussione, sottolinea le possibili minacce degli e-fuels alla trasformazione complessiva del settore dei trasporti in Germania. «Dal punto di vista degli studi odierni _ scrive _, il sostegno agli e-carburanti nel trasporto su strada potrebbe avere un impatto negativo sulla trasformazione del settore dei trasporti». La loro introduzione, infatti «potrebbe rallentare le iniziative essenziali nella direzione della mobilità elettrica o di altre forme alternative di mobilità, perché sono necessari segnali chiari, pianificazione e certezza delle aspettative per una trasformazione di successo del settore dei trasporti».

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –